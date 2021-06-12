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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11994
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.21 - 19:53
#5641
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Цитата:
drakon:
новый магазин.


овощной?
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22007
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.21 - 20:25
#5642
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Цитата:
alex_60:
овощной?

Да, нет.Начиная от продуктов,
и до мебели. Фото просто -
не делал... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22007
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.21 - 21:07
#5643
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Подъезжаем к деревне Штелле.

Деревню не видно.
Деревья - мешают, обзору... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22007
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.21 - 21:46
#5644
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А это, слева, наша, деревенская, фабрика.

Шоколадная. Мимо едешь,
шоколадом - пахнет... :lol: :oops:
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