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≡ В Костанае открыли набор на бесплатные курсы женской самообороны. Как записаться?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41711
В Костанае открыли набор на бесплатные курсы женской самообороны. Как записаться?
Отправлено: 11.06.21 - 13:57
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Согласно меморандуму, который 10 июня подписал ОФ "Dara bala" и костанайский филиал "Ассоциации боевых искусств Казахстана", в областном центре стартует набор на курсы самообороны. Общественники хотят внести свой вклад в противодействие семейно-бытовому насилию, обучив женщин приемам борьбы.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
383
Re: В Костанае открыли набор на бесплатные курсы женской...
Отправлено: 11.06.21 - 13:57
#1
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Цитата:
Мы хотим, чтобы женщины не терпели побои и ничего не боялись, чтобы они могли дать отпор и убежать.
Источник:

Зарина,вы то сами отпор сможете дать?Главное об маникюр не споткнуться)
А если серьезно.Если муж бьет,то в топку такого "мужика".
Я понимаю,конечно,у нас светская страна и все такое,и не мне рассказывать,как и что одевать.Но, наряды и поведение некоторых девушек-оставляют желать лучшего.Да,некоторых гопников не остановит ни что,но какая девушка привлечет больше внимания-которая одета скромно,или та,которая одета вызывающе.Хотя,учитывая веяния западной моды и пропаганды-о скромности речи и быть не может.Конечно же есть,редкие экземпляры,сочетающие в себе грацию,ум,красоту и скромность.
И о мужчинах стоит сказать,что поизмельчали представители сильного пола.Большинство- маминькины сыночки,нафуфыриные,наманикюриные,обласканные истерички.Особенно на дорогих машинах.Сталкивался с такими несколько раз.Подрезает,выскакивает,машет руками,орет,истеричка одним словом.(такие-вежливость за слабость принимать начинают)А когда ему пощечину дашь,весь пафос спадает,и в глазах видится какое-то понимание)).
Вобщем нехорошие перспективы.Есть конечно же редкие экземпляры,с которым поговорить можно нормально,решить проблему.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2395
Re: В Костанае открыли набор на бесплатные курсы женской...
Отправлено: 11.06.21 - 16:16
#2
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Зачем женщине учиться защите? Если они сильны именно в нападении?
:lol: :lol: :lol:

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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2137
Re: В Костанае открыли набор на бесплатные курсы женской...
Отправлено: 12.06.21 - 16:13
#3
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Цитата:
Сергей kst:
Главное об маникюр не споткнуться)
зато с такими когтищами можно маньяка расцарапать или быстро забраться на дерево.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2417
Re: В Костанае открыли набор на бесплатные курсы женской...
Отправлено: 12.06.21 - 17:42
#4
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Цитата:
Козлов я:
Козлов я


Блондинки - это ангелы без крыльев,
брюнетки же - чертовки без метлы!
Бывает, в облаках они витают,
но... мозг выносят обе, чёрт возьми... :lol:
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