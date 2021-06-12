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≡ Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41710
Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
Отправлено: 12.06.21 - 14:48
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Триатлон-парк уже стал одним из популярных мест отдыха костанайцев. Горожане приезжают сюда покататься на велосипедах, самокатах, побегать по специальным дорожкам, прогуляться с семьями, подышать свежим воздухом и насладиться тишиной. Единственное, что шокирует - деревья, попавшие в тиски брусчатки.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7480
Re: Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут...
Отправлено: 12.06.21 - 14:48
#1
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Вывод один... в любви и заботе к деревьям нашим людям, чиновникам, подрядчикам как до Берлина на карачках... поэтому там скверы, парки, улицы утопают в спасительной зелени, а здесь никто не ценит этого. Нет этого ни в менталитете, ни в традициях, ни в желании.

Цитата:
Во время ремонта моста таким образом защищают деревья. Город Ульм, Германия

Во время ремонта дорог таким образом исчезают деревья. г.Костанай, 2020 год


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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
17
Re: Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут...
Отправлено: 12.06.21 - 14:58
#2
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Куда нам но них
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7480
Re: Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут...
Отправлено: 12.06.21 - 14:59
#3
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Засохших молодых ёлочек полно и в Парке Победы, около техники:


Цитата:
Подобную многолетнюю гибель мы уже наблюдали около Русского драмтеатра.


И нет на её месте ничего... пустота.. как и душа наших властей.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7480
Re: Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут...
Отправлено: 12.06.21 - 15:08
#4
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Цитата:
Делают красивый округлый срез наверху, по кроне, получается красивая кромочка.

У меня тоже, як у европе... на днях подстриг дички:



Вот это "шарик",Нургалиев с Тарасовым, а не вот эти ваши рогатки:
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
94
Re: Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут...
Отправлено: 12.06.21 - 15:08
#5
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Цитата:
Так что мешает создать такую же красоту в наших городах и селах? Отсутствие знаний? Равнодушие?

Мешает стойкая нелюбовь.
Степь великая -наше все...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3408
Re: Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут...
Отправлено: 12.06.21 - 15:10
#6
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Цитата:
Когда-то на месте этого парка была станция юннатов.

Источник:
____
___ Как бы вроде станция юннатов всегда в КЖБИ была ?!На ул . Гашека , 1 ??
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7480
Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
Отправлено: 12.06.21 - 15:19
#7
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Цитата:
Гога:
Как бы вроде станция юннатов всегда в КЖБИ была ?!На ул . Гашека , 1

Так точно. Сам туда ходил, в кружок "Дендрологии" :-)
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