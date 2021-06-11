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≡ Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в Костанае и по области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41710
Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в Костанае и по области
Отправлено: 11.06.21 - 19:37
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В Костанае в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днём +23...+25 градусов. Примерно такую же погоду обещают синоптики и на воскресенье, и на понедельник.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
636
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 11.06.21 - 19:37
#1
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Цитата:
В субботу, 12 апреля,

Цитата:
В воскресенье, 13 апреля,

Цитата:
В понедельник, 14 апреля,


это в каком году?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2395
Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в Костанае и по области
Отправлено: 11.06.21 - 19:58
#2
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Да-а... До этого еще не доходило. И чем это объяснить, в голову не приходит... :-o
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
148
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 11.06.21 - 21:11
#3
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Что они там курят?? Бардак
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
478
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 12.06.21 - 13:24
#4
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Неужели некому убрать эту пародию ? Июнь за окном. Взгляните на календарь.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7075
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 12.06.21 - 13:26
#5
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Был июнь, теперь будет апрель :lol:
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
478
Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в Костанае и по области
Отправлено: 12.06.21 - 13:31
#6
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Пользуемся не только своим часовым поясом, но и своим календарем ?
А почему бы и нет ?
Цитата:
elektron:
теперь будет апрель
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22001
Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в Костанае и по области
Отправлено: 12.06.21 - 13:32
#7
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Цитата:
elektron:
Был июнь, теперь будет апрель

Ничнго страшного... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11991
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 12.06.21 - 14:48
#8
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мрак, просто дно.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
478
Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в Костанае и по области
Отправлено: 12.06.21 - 14:59
#9
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Цитата:
drakon:
Ничнго

Это успокаивает ?
Особенно в субботу ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3408
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 12.06.21 - 15:29
#10
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Ребята , да это же мой тёзка написал ? Не ругайте его , это просто плоды ЕГЭ и современного образования :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3408
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 12.06.21 - 15:32
#11
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Цитата:
electro:
это в каком году?

-____ В 2014 году 8-)
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