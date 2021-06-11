maxsaf: Чтобы кто-то из властьимущих обратил на этого провокатора внимание
Они читают форум? А на форуме читают флуд?)) Цитата:
maxsaf: Чего и вам желаю
Мы о себе всегда помним иначе не читали бы НГ) Цитата:
maxsaf: А давайте так - я про Куата, а вы про бабок
Без проблем Ну и бабки нынче пошли Шовик на шовике)))Цитата:
maxsaf: Ну вот и решайте, тем более что вам так и хочется о бабка говорить ) Тем более психолог - сам бог велел
Всех бабок не переделаешь Тут купидоншу то не получается Там дело труба а вы о других ещё говорите)) Цитата:
maxsaf: Кто нибудь донесет
Предлагаю таноми вызывать Или дракона Они любят доносить) Так вот пусть донесут) А ещё лучше Макс напишите куату в коментах что вы обратили на него внимание и на форуме НГ постояно педалируете его ролики) и вам мягко говоря не по душе то чем он занимается Пообщайтесь с ним а то как-то не культурно он там а вы тут)) он будет очень рад вам пишущему из Канады))
abaika95: А ещё лучше Макс напишите куату в коментах что вы обратили на него внимание и на форуме НГ постояно педалируете его ролики) и вам мягко говоря не по душе то чем он занимается Пообщайтесь с ним а то как-то не культурно он там а вы тут))
Не, он там не ради диалога, и общаться со мной он точно не будет. Он же не готов общаться ни с кем кроме своих сторонников, которые ему поддакивают. На любое инакомыслие у него один ответ "еще раз хрюкнешь - забаню". Вот его уровень )) да вы это не хуже меня знаете
maxsaf: Что-то Купидон не захотел со мной продолжать светскую беседу И
Ну чото вдрук?? Давай с тобой проведем свецкую беседку. На какую тему изволите беседковать? Давайте,она тему: Цитата:
maxsaf: Или Купидонша - не понятно, просто Абайка говорит все время "Она", и мне кажется у него есть доступ к личным делам форумчан
Вам моя гендерная принадлежность к чему? С какой целью интересуетесь? Вам как, фото паспорта предъявить или фото моей киписьки будет достатошно?
Может Погремуха предъявил, раз у него связь снаверху? Цитата:
abaika95: Ты там наверно уже всю клавиатуру испачкала,сидишь в вонизме и нюхаешь
Ключевое слово-наверное. Когда ты свои фантазию облекаешь в форме утверждения, то сам того не замечая ставишь себя в идиотское положение, видное всем кроме тебя. Но тебе то из него не видно насколько всем видно что ты идиот. Поэтому у тебя когнитивный диссонанц. Всем видно что ты-идиот, а тебе- нет, и сам ты считаешь, что ты тут один-Дартаньян. Вот такая история...
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции..
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