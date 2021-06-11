Отправлено: - 15:04

maxsaf: Чтобы кто-то из властьимущих обратил на этого провокатора внимание

maxsaf: Чего и вам желаю

maxsaf: А давайте так - я про Куата, а вы про бабок

maxsaf: Ну вот и решайте, тем более что вам так и хочется о бабка говорить ) Тем более психолог - сам бог велел

maxsaf:

Кто нибудь донесет

Цитата:Они читают форум? А на форуме читают флуд?)) Цитата:Мы о себе всегда помним иначе не читали бы НГ) Цитата:Без проблем Ну и бабки нынче пошли Шовик на шовике)))Цитата:Всех бабок не переделаешь Тут купидоншу то не получается Там дело труба а вы о других ещё говорите))Цитата:Предлагаю таноми вызыватьИли драконаОни любят доносить)Так вот пусть донесут)А ещё лучше Макс напишите куату в коментах что вы обратили на него внимание и на форуме НГ постояно педалируете его ролики) и вам мягко говоря не по душе то чем он занимаетсяПообщайтесь с ним а то как-то не культурно он там а вы тут)) он будет очень рад вам пишущему из Канады))