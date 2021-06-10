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abaika95:

Зачем канада требовала независимость от королевства? Нужна ли вам (им) эта независимость?

abaika95:

В политическом плане США и Китай В экономическом никто Все друг на друге повязаны

Цитата:Без понятия, зачем. Мне лично зависимость от Британии в КЗ не помешала бы в свое времяЦитата:Блин, КЗ не назвали, горе то какое )