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≡ ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41706
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 09:40
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Московский городской суд признал организацию "Фонд борьбы с коррупцией" и сеть штабов российского оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10604
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 12.06.21 - 00:11
#45
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Цитата:
abaika95:
Зачем канада требовала независимость от королевства? Нужна ли вам (им) эта независимость?

Без понятия, зачем. Мне лично зависимость от Британии в КЗ не помешала бы в свое время :lol:

Цитата:
abaika95:
В политическом плане США и Китай В экономическом никто Все друг на друге повязаны

Блин, КЗ не назвали, горе то какое )
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