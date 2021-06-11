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96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41706
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 18:26
Теперь 20-летний житель областного центра должен будет оплатить штрафы в размере почти 2 млн тенге. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 93
Re: 96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 18:26
Мля...
Убийцы на дорогах.
Их дом турмааа...
Убийцы на дорогах.
Их дом турмааа...
Re: 96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 20:10
Случаем надо проверить на предмет нарушения тишины в ночное время. Наличие огромных динамиков в багажнике тому подтверждение.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7063
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 20:14
20 лет, без прав на вождение. Может в дурке проверить?
Откуда у него 2 ляма будет? закрывать нужно.
Откуда у него 2 ляма будет? закрывать нужно.
Re: 96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 20:33
Какие же это бесполезные автоматические выписывалки штрафов, раз никто не контролирует их оплату. Интересно, сколько водителей сейчас катается с более чем двумя неоплаченными штрафами? Миллион? Сколько денег летает в воздухе?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7063
Re: 96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 20:46
Цитата:
Справедливый вопрос.
У нас если меня где сфотают, максимум через 2 недели штраф по почте придёт. А это получается безчёмные системы, ждут пока в "живую" живчика не поймают.
maxsaf:
Сколько денег летает в воздухе?
Сколько денег летает в воздухе?
Справедливый вопрос.
У нас если меня где сфотают, максимум через 2 недели штраф по почте придёт. А это получается безчёмные системы, ждут пока в "живую" живчика не поймают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7063
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 20:51
Цитата:
Да кто их знает? они (водители) даже не оповещены о нарушения.
Это может тоже стёб такой, чтобы потом за всё разом "в крупных размерах" притянуть.
maxsaf:
Интересно, сколько водителей сейчас катается с более чем двумя неоплаченными штрафами?
Интересно, сколько водителей сейчас катается с более чем двумя неоплаченными штрафами?
Да кто их знает? они (водители) даже не оповещены о нарушения.
Это может тоже стёб такой, чтобы потом за всё разом "в крупных размерах" притянуть.
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 22:01
Цитата:
Типа ты выходишь на площадь с чистым ватманом, а тебе прилетает пачка штрафов за превышение
Или идешь кандидатом на выборы туда, куда тебя не ждали, а тебе бац, и дисквалификация за неоплаченные штрафы. Иди потом доказывай что не ты был за рулем три года назад
elektron:
Это может тоже стёб такой, чтобы потом за всё разом "в крупных размерах" притянуть.
Это может тоже стёб такой, чтобы потом за всё разом "в крупных размерах" притянуть.
Типа ты выходишь на площадь с чистым ватманом, а тебе прилетает пачка штрафов за превышение
Или идешь кандидатом на выборы туда, куда тебя не ждали, а тебе бац, и дисквалификация за неоплаченные штрафы. Иди потом доказывай что не ты был за рулем три года назад
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22000
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 22:13
Цитата:
Да ещё, при этом, в синей футболке...
maxsaf:
доказывай что не ты был за рулем три года назад
доказывай что не ты был за рулем три года назад
Да ещё, при этом, в синей футболке...
Re: 96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 23:21
Цитата:
Тут два варианта.
Либо Полисия подает в отставку из-за своей неквалифицированной работы. (Как ещё назвать такое если нарушение многократно фиксировалось Полисией, но ими никак не пресекалось).
И второй вариант. Объявить полицейских, задержавших нарушителя- Батырами. Наградить их грамотами и переименовать в их честь пару переулков в Тобыле.
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции.
Сотрудники полиции нарушителю выписали предписания о необходимости уплаты штрафа на сумму 1 969 000 тенге, - рассказали в пресс-службе. - Кроме этого, выяснилось, что «ВАЗом» управлял водитель, не имеющий права управления транспортным средством и без страхового полиса.
Тут два варианта.
Либо Полисия подает в отставку из-за своей неквалифицированной работы. (Как ещё назвать такое если нарушение многократно фиксировалось Полисией, но ими никак не пресекалось).
И второй вариант. Объявить полицейских, задержавших нарушителя- Батырами. Наградить их грамотами и переименовать в их честь пару переулков в Тобыле.
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7063
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 23:42
Цитата:
Это более подходящий вариант.
Не ну а что, зачем человека за каждое правонарушение нервировать.
Лучше же собрать все сразу за пару месяцев или лет. Тогда сразу и долг неоплачиваемый и авто конфисковать можно. Ненуно (с) торопится. Всему своё время
[Исправлено: elektron, 11.06.2021 - 18:43]
Coopidon:
Объявить полицейских, задержавших нарушителя- Батырами.
Объявить полицейских, задержавших нарушителя- Батырами.
Это более подходящий вариант.
Не ну а что, зачем человека за каждое правонарушение нервировать.
Лучше же собрать все сразу за пару месяцев или лет. Тогда сразу и долг неоплачиваемый и авто конфисковать можно. Ненуно (с) торопится. Всему своё время
[Исправлено: elektron, 11.06.2021 - 18:43]
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 12.06.21 - 00:03
Цитата:
Поддержу!
А ещё лучче сразу вначале пенсии, оптом!
Как раз и пенсионные будет куда потратить...
elektron:
зачем человека за каждое правонарушение нервировать.
зачем человека за каждое правонарушение нервировать.
Поддержу!
А ещё лучче сразу вначале пенсии, оптом!
Как раз и пенсионные будет куда потратить...
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 12.06.21 - 00:06
Цитата:
Да че мелочиться, сразу камеры к пенсионном фонду привязать выходишь такой на пенсию - а там пусто
Coopidon:
А ещё лучче сразу вначале пенсии, оптом!
А ещё лучче сразу вначале пенсии, оптом!
Да че мелочиться, сразу камеры к пенсионном фонду привязать выходишь такой на пенсию - а там пусто
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 12.06.21 - 00:06
Ко мне два раза полисмены подъезжали, спрашивали - чего торчишь тут, не пил ли чего крепкого? Я говорю- наливали что ли мне? Грозился отвезти на экспертизу. Давай - говорю,-вези! В случае если не подтвердится, я вас по судам затаскаю! Ладно, свободен. Поковырявшись в своем компьютере заключил полисмен
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