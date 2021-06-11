Отправлено: - 22:01

elektron:

Это может тоже стёб такой, чтобы потом за всё разом "в крупных размерах" притянуть.

Цитата:Типа ты выходишь на площадь с чистым ватманом, а тебе прилетает пачка штрафов за превышениеИли идешь кандидатом на выборы туда, куда тебя не ждали, а тебе бац, и дисквалификация за неоплаченные штрафы. Иди потом доказывай что не ты был за рулем три года назад