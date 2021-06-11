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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 206 из 206«1...204205206
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11984
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 12:50
#3076
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Цитата:
maxsaf:
Кто не отражает?


кто с тобой беседы тут ведет по этому поводу.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10598
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 12:51
#3077
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Цитата:
abaika95:
тоже наверно все дикие?

Не все, только избранные, как и у вас
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10598
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 12:54
#3078
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Цитата:
alex_60:
кто с тобой беседы тут ведет по этому поводу.

Я не его имел ввиду, говоря про властьимущих.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11984
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 13:03
#3079
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Цитата:
maxsaf:
Я не его имел ввиду, говоря про властьимущих.


донести то до них кто должен.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10598
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 13:06
#3080
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Цитата:
alex_60:
донести то до них кто должен.

Кто нибудь донесет )
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8213
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 15:04
#3081
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Цитата:
maxsaf: Чтобы кто-то из властьимущих обратил на этого провокатора внимание
Они читают форум? А на форуме читают флуд?)) Цитата:
maxsaf: Чего и вам желаю
Мы о себе всегда помним иначе не читали бы НГ) Цитата:
maxsaf: А давайте так - я про Куата, а вы про бабок
Без проблем Ну и бабки нынче пошли Шовик на шовике)))Цитата:
maxsaf: Ну вот и решайте, тем более что вам так и хочется о бабка говорить ) Тем более психолог - сам бог велел
Всех бабок не переделаешь Тут купидоншу то не получается Там дело труба а вы о других ещё говорите))
Цитата:
maxsaf:
Кто нибудь донесет

Предлагаю таноми вызывать
Или дракона
Они любят доносить)
Так вот пусть донесут)
А ещё лучше Макс напишите куату в коментах что вы обратили на него внимание и на форуме НГ постояно педалируете его ролики) и вам мягко говоря не по душе то чем он занимается
Пообщайтесь с ним а то как-то не культурно он там а вы тут)) он будет очень рад вам пишущему из Канады))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10598
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 19:08
#3082
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Цитата:
abaika95:
А ещё лучше Макс напишите куату в коментах что вы обратили на него внимание и на форуме НГ постояно педалируете его ролики) и вам мягко говоря не по душе то чем он занимается Пообщайтесь с ним а то как-то не культурно он там а вы тут))

Не, он там не ради диалога, и общаться со мной он точно не будет. Он же не готов общаться ни с кем кроме своих сторонников, которые ему поддакивают. На любое инакомыслие у него один ответ "еще раз хрюкнешь - забаню". Вот его уровень )) да вы это не хуже меня знаете ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10598
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 19:10
#3083
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Цитата:
abaika95:
Они читают форум? А на форуме читают флуд?))

Вы это своего министра Абаева спросите. Он же потратил деньги на "всечитайку" :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7061
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 19:53
#3084
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Цитата:
maxsaf:
Вы это своего министра Абаева спросите. Он же потратил деньги на "всечитайку"

Ну видать не на всемогущего "всечитаку"
Вот всемогущий всечитайко :lol: :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10598
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 20:26
#3085
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Цитата:
elektron:
Вот всемогущий всечитайко

Блин, столько шуток в ответ про этого президента, но они все неполиткорректные :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22000
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 20:36
#3086
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Цитата:
abaika95:
Предлагаю таноми вызывать Или дракона Они любят доносить)

Ты, УВАЖАЕМОГО пользователя, не - трогай... :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7061
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 21:10
#3087
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Цитата:
maxsaf:
столько шуток в ответ про этого президента, но они все неполиткорректные

Ну это настолько щепетильная тема, что можно сказать, пока Куаты такие видосы размещают, то и неполиткорректные шутки нужно-можно бы разрешить. :lol:
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