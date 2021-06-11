maxsaf: Чтобы кто-то из властьимущих обратил на этого провокатора внимание
Они читают форум? А на форуме читают флуд?)) Цитата:
maxsaf: Чего и вам желаю
Мы о себе всегда помним иначе не читали бы НГ) Цитата:
maxsaf: А давайте так - я про Куата, а вы про бабок
Без проблем Ну и бабки нынче пошли Шовик на шовике)))Цитата:
maxsaf: Ну вот и решайте, тем более что вам так и хочется о бабка говорить ) Тем более психолог - сам бог велел
Всех бабок не переделаешь Тут купидоншу то не получается Там дело труба а вы о других ещё говорите)) Цитата:
maxsaf: Кто нибудь донесет
Предлагаю таноми вызывать Или дракона Они любят доносить) Так вот пусть донесут) А ещё лучше Макс напишите куату в коментах что вы обратили на него внимание и на форуме НГ постояно педалируете его ролики) и вам мягко говоря не по душе то чем он занимается Пообщайтесь с ним а то как-то не культурно он там а вы тут)) он будет очень рад вам пишущему из Канады))
abaika95: А ещё лучше Макс напишите куату в коментах что вы обратили на него внимание и на форуме НГ постояно педалируете его ролики) и вам мягко говоря не по душе то чем он занимается Пообщайтесь с ним а то как-то не культурно он там а вы тут))
Не, он там не ради диалога, и общаться со мной он точно не будет. Он же не готов общаться ни с кем кроме своих сторонников, которые ему поддакивают. На любое инакомыслие у него один ответ "еще раз хрюкнешь - забаню". Вот его уровень )) да вы это не хуже меня знаете
Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать