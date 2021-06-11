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≡ 96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41706
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 18:26
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Теперь 20-летний житель областного центра должен будет оплатить штрафы в размере почти 2 млн тенге. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
93
Re: 96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 18:26
#1
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Мля...
Убийцы на дорогах.
Их дом турмааа...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4693
Re: 96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 20:10
#2
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Случаем надо проверить на предмет нарушения тишины в ночное время. Наличие огромных динамиков в багажнике тому подтверждение.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7061
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 20:14
#3
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20 лет, без прав на вождение. Может в дурке проверить?
Откуда у него 2 ляма будет? закрывать нужно.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10598
Re: 96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 20:33
#4
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Какие же это бесполезные автоматические выписывалки штрафов, раз никто не контролирует их оплату. Интересно, сколько водителей сейчас катается с более чем двумя неоплаченными штрафами? Миллион? Сколько денег летает в воздухе? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7061
Re: 96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 20:46
#5
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Цитата:
maxsaf:
Сколько денег летает в воздухе?

Справедливый вопрос. ;-)
У нас если меня где сфотают, максимум через 2 недели штраф по почте придёт. А это получается безчёмные системы, ждут пока в "живую" живчика не поймают. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7061
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 20:51
#6
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, сколько водителей сейчас катается с более чем двумя неоплаченными штрафами?

Да кто их знает? они (водители) даже не оповещены о нарушения.
Это может тоже стёб такой, чтобы потом за всё разом "в крупных размерах" притянуть. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10598
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 22:01
#7
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Цитата:
elektron:
Это может тоже стёб такой, чтобы потом за всё разом "в крупных размерах" притянуть.

Типа ты выходишь на площадь с чистым ватманом, а тебе прилетает пачка штрафов за превышение :lol:
Или идешь кандидатом на выборы туда, куда тебя не ждали, а тебе бац, и дисквалификация за неоплаченные штрафы. Иди потом доказывай что не ты был за рулем три года назад ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22000
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 22:13
#8
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Цитата:
maxsaf:
доказывай что не ты был за рулем три года назад ;-)

Да ещё, при этом, в синей футболке... :-o :oops:
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