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≡ 96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41706
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 18:26
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Теперь 20-летний житель областного центра должен будет оплатить штрафы в размере почти 2 млн тенге. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
93
Re: 96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 18:26
#1
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Мля...
Убийцы на дорогах.
Их дом турмааа...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4693
Re: 96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 20:10
#2
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Случаем надо проверить на предмет нарушения тишины в ночное время. Наличие огромных динамиков в багажнике тому подтверждение.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7058
96 раз костанаец нарушил ПДД за два месяца
Отправлено: 11.06.21 - 20:14
#3
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20 лет, без прав на вождение. Может в дурке проверить?
Откуда у него 2 ляма будет? закрывать нужно.
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