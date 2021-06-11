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≡ Jon Snow поменял деятельность и... нарушил карантин - О работе мониторинговых групп рассказали на брифинге в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41706
Jon Snow поменял деятельность и... нарушил карантин - О работе мониторинговых групп рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 11.06.21 - 17:36
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Журналистов интересовало, имеют ли права представители СМИ участвовать в мониторинговых группах, сколько заведений приостановили деятельность из-за нарушений карантинных мер и почему караоке-бар Jon Snow, несмотря на неоднократную фиксацию нарушений, продолжает работать?
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
147
Re: Jon Snow поменял деятельность и... нарушил карантин - О...
Отправлено: 11.06.21 - 17:36
#1
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А я думал,что эту толпу бездельников уже разогнали,а они оказываются стригут бабло с народа ещё и счастливы и довольны. Медаль им на грудь деревянную..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4693
Re: Jon Snow поменял деятельность и... нарушил карантин - О...
Отправлено: 11.06.21 - 20:07
#2
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Эти группы будут до окончания века, бюджет пополняют , ходят туда- сюда, работа не пыльная, в сорок пять на пенсию, не жизнь, а романтика...
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