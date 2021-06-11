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≡ Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в Костанае и по области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41706
Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в Костанае и по области
Отправлено: 11.06.21 - 19:37
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В Костанае в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днём +23...+25 градусов. Примерно такую же погоду обещают синоптики и на воскресенье, и на понедельник.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
636
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 11.06.21 - 19:37
#1
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Цитата:
В субботу, 12 апреля,

Цитата:
В воскресенье, 13 апреля,

Цитата:
В понедельник, 14 апреля,


это в каком году?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2395
Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в Костанае и по области
Отправлено: 11.06.21 - 19:58
#2
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Да-а... До этого еще не доходило. И чем это объяснить, в голову не приходит... :-o
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