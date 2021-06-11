В Костанае открыли набор на бесплатные курсы женской самообороны. Как записаться?
Отправлено: 11.06.21 - 13:57
Согласно меморандуму, который 10 июня подписал ОФ "Dara bala" и костанайский филиал "Ассоциации боевых искусств Казахстана", в областном центре стартует набор на курсы самообороны. Общественники хотят внести свой вклад в противодействие семейно-бытовому насилию, обучив женщин приемам борьбы. Читать новость
Зарина,вы то сами отпор сможете дать?Главное об маникюр не споткнуться) А если серьезно.Если муж бьет,то в топку такого "мужика". Я понимаю,конечно,у нас светская страна и все такое,и не мне рассказывать,как и что одевать.Но, наряды и поведение некоторых девушек-оставляют желать лучшего.Да,некоторых гопников не остановит ни что,но какая девушка привлечет больше внимания-которая одета скромно,или та,которая одета вызывающе.Хотя,учитывая веяния западной моды и пропаганды-о скромности речи и быть не может.Конечно же есть,редкие экземпляры,сочетающие в себе грацию,ум,красоту и скромность. И о мужчинах стоит сказать,что поизмельчали представители сильного пола.Большинство- маминькины сыночки,нафуфыриные,наманикюриные,обласканные истерички.Особенно на дорогих машинах.Сталкивался с такими несколько раз.Подрезает,выскакивает,машет руками,орет,истеричка одним словом.(такие-вежливость за слабость принимать начинают)А когда ему пощечину дашь,весь пафос спадает,и в глазах видится какое-то понимание)). Вобщем нехорошие перспективы.Есть конечно же редкие экземпляры,с которым поговорить можно нормально,решить проблему.
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