Отправлено: - 19:21

yudjin:

Действительно, складывается ощущение что в Рудном только два активных гражданина: Фролов и Гиньятов. Остальным барибир

Цитата:Остальные просто работаютА в свободное время на рыбалку ездят ну или в кино ходят...)))