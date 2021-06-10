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≡ «По договоренности с владельцем участка...» - Как ремонт школы в Рудном обернулся экологическим скандалом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41704
«По договоренности с владельцем участка...» - Как ремонт школы в Рудном обернулся экологическим скандалом
Отправлено: 10.06.21 - 16:43
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Экоактивист Максим ФРОЛОВ бьёт тревогу: в Рудном строительный мусор с территории СШ№18, где в этом году идет капитальный ремонт, вывезли на окраину города в район нефтеранилища. Вывозили на открытых фурах так, что часть мусора осталась лежать по пути автомобилей. И если нарушение правил перевозки возмутил полицию, то вот складирование строительных отходов кажется пока беспокоит только Фролова.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
76
«По договоренности с владельцем участка...» - Как ремонт школы в Рудном обернулся экологическим скандалом
Отправлено: 10.06.21 - 16:43
#1
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- Департамент экологии по Костанайской области совместно с Проектным офисом «Qostanai – adaldyq alany» осуществили совместный выезд в Рудный по факту обращения Фрорлова.
Фрорлова - исправьте пожалуйста.

[Исправлено: ladas, 10.06.2021 - 17:05]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
741
«По договоренности с владельцем участка...» - Как ремонт школы в Рудном обернулся экологическим скандалом
Отправлено: 10.06.21 - 16:46
#2
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Исправил. Спасибо
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7476
Re: «По договоренности с владельцем участка...» - Как ремонт...
Отправлено: 10.06.21 - 17:20
#3
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Действительно, складывается ощущение что в Рудном только два активных гражданина: Фролов и Гиньятов. Остальным барибир на всё...Зас...ли, зас..ют и будут зас...ать! Я вообще не понимаю, существуют ли государственные экологические инспекторы? Они должны бегать и надзирать за каждой стройкой.

И в Костанае тоже...
Вот, например, их не интересует вот это место в пригороде:

Там много лет существует свалка, на которую свозят разный строительный мусор.
Задание для редакции, обратите внимание!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8213
Re: «По договоренности с владельцем участка...» - Как ремонт...
Отправлено: 10.06.21 - 19:21
#4
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Цитата:
yudjin:
Действительно, складывается ощущение что в Рудном только два активных гражданина: Фролов и Гиньятов. Остальным барибир

Остальные просто работают
А в свободное время на рыбалку ездят ну или в кино ходят...)))
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
383
Re: «По договоренности с владельцем участка...» - Как ремонт...
Отправлено: 11.06.21 - 13:25
#5
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Цитата:
yudjin:
Я вообще не понимаю, существуют ли государственные экологические инспекторы?

Не правильная постановка вопроса.
Точнее-А есть ли у нас полигон,для строительного мусора,или -есть ли у нас завод по переработки строительного мусора??
Сколько времени уже собираются,а все на словах-собрались,на камеру потрындели,понты поколотили и разбежались.И ТБО мусор -такая -же история.Надо какимату подвозить и разгружать.Может тогда задумаются.Вообще это ведь реально проблема.Сколько капремонтов и строек в области,и везде вывозится строймусор,вывезли и просто вывалили.
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