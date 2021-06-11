Отправлено: - 11:28

maxsaf:

Если в этом вы усматриваете нарушение закона - обращайтесь в правоохранительные органы. А скандал поддерживать и продолжать не нужно

maxsaf:

Нет, щас про Куата и Ко, это вы уводите разговор в другую сторону

Coopidon:

Ну чтож, самокритично! Ещё бы эти твои слова, да тебе же в мозг (или чтоттам у тебя в черепушке) калеными гвоздями пробить, чтоб не оторвалось ненароком. Или выжечь на лбу. Если он у тебя есть.

Coopidon:

Всемогущая рука рынка. Настолько всемогущая, что лично акимат устанавливает цены на яйцо 1 сорта и яйцо 2 сорта.

Coopidon:

Ну так, ты третья! Потому что это тут обсуждаешь. И понеслось г**о по трубам:

Coopidon:

Тут даже без комментария. А если в этой феерической фантазии поменять национальности и имена, то здесь будет поток сознания насколько это враки.

Coopidon:

А если бы идиотов держали бы спецлечебницах, а шовинистов- за решеткой, на баланде, то нам, бы нечего было обсудить. А если потерпеть, то это- к терпилам.

Цитата:Я не вижу в этом нарушение законаЯ вижу в этом системную проблемуКоторую наказанием не решить Цитата:Это вы увели разговор во флуде не тудаЯ хочу говорить о бабке к примеру))Цитата:Ты там наверно уже всю клавиатуру испачкала,сидишь в вонизме и нюхаешьЦитата:И что сильно устаканили цены?Цитата:А Максим четвертая? А ты пятая раз решила тоже влезть?Смотри какая самократичная погремушкаЦитата:Иду я как-то по улице а на встречу погремушка бежит с чемоданом и воняетЯ кричу ей в след что случилось?А в ответ она кричит что ей в очереди нахомили на казахском она не поняла и теперь она будет клеймить всех позором за такоеПравда из далека))Цитата:Только вот странно ты перечислила все свои грехи но ты вроде не в спецлечебнице ни на зоне, вот Макс к тебе вроде и обращается поэтому так) потерпи)