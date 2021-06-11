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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 205 из 206«1...203204205206»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 00:13
#3061
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Что-то Купидон не захотел со мной продолжать светскую беседу :-) Или Купидонша - не понятно, просто Абайка говорит все время "Она", и мне кажется у него есть доступ к личным делам форумчан :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7054
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 00:13
#3062
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Цитата:
maxsaf:
Это просто недоразумение

Да соглашусь и очень глупое, ведь с одной стороны регулирование, как видим ни к чему толком не приведёт.
С другой стороны - ограничение предельных цен, не значит, что по этим ценам продавать нужно. Правило рынка ещё никто не отменял :lol: В данной ситуации тупой и ещё тупее, как в фильме - очевидно. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 00:18
#3063
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Цитата:
elektron:
В данной ситуации тупой и ещё тупее, как в фильме - очевидно.

Ну разве могли предположить те, кто сочинял такое постановление, что цена сама могла упасть ниже предельной :-) даже в мыслях такого не было, все же привыкли что цена только растет :-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 03:13
#3064
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Куат передает привет Павлодару и Петропавловску в свойственной ему манере:


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 04:11
#3065
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Цитата:
abaika95:
Некрасиво естественно Как недавно в Москве двух девочек избили за то что они Киргизки В они оказались российские бурятки)) Вроде мелочь а показательно)

А че далеко ходить? Вот из свежего и рядом: казах пристал к чернокожему иностранцу в алматинском автобусе
тыц
После такой новости каменты под Куатовскими видосами про, что пьют только граждане определенной национальности, кажутся не обьективными.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11984
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 09:12
#3066
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Цитата:
maxsaf:
передает привет


странное у тебя новое увлечение.
с какой целью эти ролики здесь выкладываются?
не смотрел но знаю....
с твоих слов что они провокационные от нацика.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8212
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 11:17
#3067
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Цитата:
alex_60:
странное у тебя новое увлечение. с какой целью эти ролики здесь выкладываются?

Это он какбы намекает смотрите как вы там не стабильно живёте
У вас целый Куат ходит провоцирует население
Да есть такое
Но не надо забывать и о себе
Вот три дня назад мужчина в Канаде умышленно сбил семью мусульман,погибли 4 человека
Самый младший ребенок в тяжелом состоянии
Стабильное общепство в Канаде как говорится
Мирное и дружелюбное))Цитата:
maxsaf:
А че далеко ходить? Вот из свежего и рядом: казах пристал к чернокожему иностранцу в алматинском автобусе

Да для нас афроафриканцы это экзотика))
Дикие же не видели черных
А в Москве в столице федерации где куча разного народа живёт, тоже наверно все дикие? Что русские азиатов ни разу не видели и избивают их?)
Цитата:
maxsaf:
просто Абайка говорит все время "Она", и мне кажется у него есть доступ к личным делам форумчан

Зачем иметь какой-то допуск если это по стилю изложения видно)
Не истерит так мужик в комментариях
Юля же вон сразу грубо-сарказмично отвечает
Сразу видно! Мужик))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8212
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 11:28
#3068
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Цитата:
maxsaf:
Если в этом вы усматриваете нарушение закона - обращайтесь в правоохранительные органы. А скандал поддерживать и продолжать не нужно

Я не вижу в этом нарушение закона
Я вижу в этом системную проблему
Которую наказанием не решить Цитата:
maxsaf:
Нет, щас про Куата и Ко, это вы уводите разговор в другую сторону

Это вы увели разговор во флуде не туда
Я хочу говорить о бабке к примеру))
Цитата:
Coopidon:
Ну чтож, самокритично! Ещё бы эти твои слова, да тебе же в мозг (или чтоттам у тебя в черепушке) калеными гвоздями пробить, чтоб не оторвалось ненароком. Или выжечь на лбу. Если он у тебя есть.

Ты там наверно уже всю клавиатуру испачкала,сидишь в вонизме и нюхаешь
Цитата:
Coopidon:
Всемогущая рука рынка. Настолько всемогущая, что лично акимат устанавливает цены на яйцо 1 сорта и яйцо 2 сорта.

И что сильно устаканили цены?
Цитата:
Coopidon:
Ну так, ты третья! Потому что это тут обсуждаешь. И понеслось г**о по трубам:

А Максим четвертая? А ты пятая раз решила тоже влезть?
Смотри какая самократичная погремушка
Цитата:
Coopidon:
Тут даже без комментария. А если в этой феерической фантазии поменять национальности и имена, то здесь будет поток сознания насколько это враки.

Иду я как-то по улице а на встречу погремушка бежит с чемоданом и воняет
Я кричу ей в след что случилось?
А в ответ она кричит что ей в очереди нахомили на казахском она не поняла и теперь она будет клеймить всех позором за такое
Правда из далека))
Цитата:
Coopidon:
А если бы идиотов держали бы спецлечебницах, а шовинистов- за решеткой, на баланде, то нам, бы нечего было обсудить. А если потерпеть, то это- к терпилам.

Только вот странно ты перечислила все свои грехи но ты вроде не в спецлечебнице ни на зоне, вот Макс к тебе вроде и обращается поэтому так) потерпи)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2393
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 11:31
#3069
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Роясь в просторах Нета, наткнулся на историю нашего земляка, принявшего страшную долю...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 12:35
#3070
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Цитата:
alex_60:
с какой целью эти ролики здесь выкладываются?

Чтобы кто-то из властьимущих обратил на этого провокатора внимание, на его методы, на оскорбления с его стороны, и чтобы либо приняли меры против Куата, либо сказали, что это теперь новая реальность, и с этим надо смириться. Меня любой вариант устроит ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 12:36
#3071
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Цитата:
abaika95: Но не надо забывать и о себе

Чего и вам желаю

[Исправлено: maxsaf, 11.06.2021 - 12:42]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 12:43
#3072
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Цитата:
abaika95:
Это вы увели разговор во флуде не туда Я хочу говорить о бабке к примеру))

А давайте так - я про Куата, а вы про бабок :-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11984
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 12:45
#3073
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Цитата:
maxsaf:
обратил на этого провокатора внимание,


почему то он в своих отчетах не отражает этого видать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 12:47
#3074
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Цитата:
abaika95:
Я вижу в этом системную проблему Которую наказанием не решить

Ну вот и решайте, тем более что вам так и хочется о бабка говорить ) Тем более психолог - сам бог велел :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 12:48
#3075
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Цитата:
alex_60:
почему то он в своих отчетах не отражает этого видать.

Кто не отражает?
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