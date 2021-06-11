Да соглашусь и очень глупое, ведь с одной стороны регулирование, как видим ни к чему толком не приведёт. С другой стороны - ограничение предельных цен, не значит, что по этим ценам продавать нужно. Правило рынка ещё никто не отменял В данной ситуации тупой и ещё тупее, как в фильме - очевидно.
abaika95: Некрасиво естественно Как недавно в Москве двух девочек избили за то что они Киргизки В они оказались российские бурятки)) Вроде мелочь а показательно)
А че далеко ходить? Вот из свежего и рядом: казах пристал к чернокожему иностранцу в алматинском автобусе тыц После такой новости каменты под Куатовскими видосами про, что пьют только граждане определенной национальности, кажутся не обьективными.
alex_60: странное у тебя новое увлечение. с какой целью эти ролики здесь выкладываются?
Это он какбы намекает смотрите как вы там не стабильно живёте У вас целый Куат ходит провоцирует население Да есть такое Но не надо забывать и о себе Вот три дня назад мужчина в Канаде умышленно сбил семью мусульман,погибли 4 человека Самый младший ребенок в тяжелом состоянии Стабильное общепство в Канаде как говорится Мирное и дружелюбное))Цитата:
maxsaf: А че далеко ходить? Вот из свежего и рядом: казах пристал к чернокожему иностранцу в алматинском автобусе
Да для нас афроафриканцы это экзотика)) Дикие же не видели черных А в Москве в столице федерации где куча разного народа живёт, тоже наверно все дикие? Что русские азиатов ни разу не видели и избивают их?) Цитата:
maxsaf: просто Абайка говорит все время "Она", и мне кажется у него есть доступ к личным делам форумчан
Зачем иметь какой-то допуск если это по стилю изложения видно) Не истерит так мужик в комментариях Юля же вон сразу грубо-сарказмично отвечает Сразу видно! Мужик))
maxsaf: Если в этом вы усматриваете нарушение закона - обращайтесь в правоохранительные органы. А скандал поддерживать и продолжать не нужно
Я не вижу в этом нарушение закона Я вижу в этом системную проблему Которую наказанием не решить Цитата:
maxsaf: Нет, щас про Куата и Ко, это вы уводите разговор в другую сторону
Это вы увели разговор во флуде не туда Я хочу говорить о бабке к примеру)) Цитата:
Coopidon: Ну чтож, самокритично! Ещё бы эти твои слова, да тебе же в мозг (или чтоттам у тебя в черепушке) калеными гвоздями пробить, чтоб не оторвалось ненароком. Или выжечь на лбу. Если он у тебя есть.
Ты там наверно уже всю клавиатуру испачкала,сидишь в вонизме и нюхаешь Цитата:
Coopidon: Всемогущая рука рынка. Настолько всемогущая, что лично акимат устанавливает цены на яйцо 1 сорта и яйцо 2 сорта.
И что сильно устаканили цены? Цитата:
Coopidon: Ну так, ты третья! Потому что это тут обсуждаешь. И понеслось г**о по трубам:
А Максим четвертая? А ты пятая раз решила тоже влезть? Смотри какая самократичная погремушка Цитата:
Coopidon: Тут даже без комментария. А если в этой феерической фантазии поменять национальности и имена, то здесь будет поток сознания насколько это враки.
Иду я как-то по улице а на встречу погремушка бежит с чемоданом и воняет Я кричу ей в след что случилось? А в ответ она кричит что ей в очереди нахомили на казахском она не поняла и теперь она будет клеймить всех позором за такое Правда из далека)) Цитата:
Coopidon: А если бы идиотов держали бы спецлечебницах, а шовинистов- за решеткой, на баланде, то нам, бы нечего было обсудить. А если потерпеть, то это- к терпилам.
Только вот странно ты перечислила все свои грехи но ты вроде не в спецлечебнице ни на зоне, вот Макс к тебе вроде и обращается поэтому так) потерпи)
alex_60: с какой целью эти ролики здесь выкладываются?
Чтобы кто-то из властьимущих обратил на этого провокатора внимание, на его методы, на оскорбления с его стороны, и чтобы либо приняли меры против Куата, либо сказали, что это теперь новая реальность, и с этим надо смириться. Меня любой вариант устроит
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