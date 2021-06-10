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Откачать воду из подвала, благоустроить двор - Жители новостройки в Костанае требуют устранить недоделки, угрожающие сохранности их дома
Откачать воду из подвала, благоустроить двор - Жители новостройки в Костанае требуют устранить недоделки, угрожающие сохранности их дома
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