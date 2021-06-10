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≡ Откачать воду из подвала, благоустроить двор - Жители новостройки в Костанае требуют устранить недоделки, угрожающие сохранности их дома
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41701
Откачать воду из подвала, благоустроить двор - Жители новостройки в Костанае требуют устранить недоделки, угрожающие сохранности их дома
Отправлено: 10.06.21 - 11:42
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Дом № 19 успешно сдали в эксплуатацию, но жильцы уже второй год вместе с председателем ОСИ борются с регулярным подтоплением. И если в 2020 году власти и подрядчик еще пытались что-то сделать, то в 2021-м владельцы квартир остались наедине с проблемой.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4691
Re: Откачать воду из подвала, благоустроить двор - Жители...
Отправлено: 10.06.21 - 11:42
#1
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Вчера были в том районе, вроде в асфальт катают все пустыри вокруг дома. Возможно там было болото, тогда пусть дренажные мероприятия проведут ,канаву роют для отвода воды
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
630
Re: Откачать воду из подвала, благоустроить двор - Жители...
Отправлено: 11.06.21 - 01:13
#2
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Сайлау, да акимат давно должен был построить арыки, ливневки для отвода дождевой и талой воды.
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