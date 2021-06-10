maxsaf: Так надо было подойти и спросить у бабушки. Она бы опровергла
А если бы не опровергла? А полезла орать на всю инвановскую что ее пришли бить и провоцировать?)) Если человек идиот то это надолго и с такими лучше не общаться лишний раз) Всеровно мальчика из семьи уже не заберешь) Цитата:
maxsaf: Еще раз - кто кого кормит? Люди работают, получают за это ровно столько, сколько сделали, и еще налоги с этого платят, чтобы потом за их же деньги через неправильные законы им мозг выносили Куат и Руза апай.
Так пусть хотябы детей учат нормальным вещам а не свой шовинистический бред им несут правильно? Щас Конкретно о случае бабушки и внука)
maxsaf: Но это не гарантирует, что вместо Агуши и Буренки там будут казахские названия. Кстати, Агуша - вполне казахское название, переводится ласково - дядюшка, или дяденька )
Не Агуша уже тогда, а Агаша! А ещё лучше-Агашка. Молоко-Агашка! А что, звучит. Правда неизвестно из какого члена организма у него молоко. Но это неважно.
Цитата:
maxsaf: С этим пожалуй соглашусь
Ну у тебя то мозг есть, в отличии от Погремухи? Руза пришла сделать мозг и скандал. Взяла с собой оператора (обычное дело, сейчас все в казакели так ходят- соператарами). Далее ей предоставили переводчика, но она тупо-настойчиво требовала чтобы тот специалист к которому она обоатилась первым- знал казакелинский язык. Сейчас и немедленно. Задерживая очередь и создавая скандал. И я понимаю окружающих. У них не хватило нервов это все терпеть. В чем их идиотизм? Нук -сформулируй! Стоять и терпеть верещание тупой идиотки!?
Coopidon: У них не хватило нервов это все терпеть.
Та женщина скатилась вслед за Рузой до прямых оскорблений, тем самым испортила ролик. Могла бы красиво промолчать или отвечать спокойно, без оскорблений, и ролик бы совсем по другому смотрелся. А теперь ей влупят штраф, совершенно справедливо, причем вообще не за нарушение закона о языках. Это глупо.
Coopidon: Ну у тебя то мозг есть, в отличии от Погремухи?
Цитата:
Coopidon: Нук -сформулируй!
Вот так надо было той женщине отвечать Рузе, как я вам сейчас, спокойно, без тыканья и нуканья, мож даже улыбнуться в ответ я, насколько помню, даже Абайке ни разу не тыкнул, за все время его пребывания на форуме и уж тем более обзываться - это не мой уровень
maxsaf: Та женщина скатилась вслед за Рузой до прямых оскорблений, тем самым испортила ролик. Могла бы красиво промолчать или отвечать спокойно, без оскорблений, и ролик бы совсем по другому смотрелся. А теперь ей влупят штраф, совершенно справедливо, причем вообще не за нарушение закона о языках. Это глупо.
А если бы у бабушки был бы иной член организма, то она была бы-дедушкой! А если бы идиотов держали бы спецлечебницах, а шовинистов- за решеткой, на баланде, то нам, бы нечего было обсудить. А если потерпеть, то это- к терпилам.
Ну вот, теперь еще и на жаргон перешли Конечно же нужно временно перетерпеть, не поддаться на провокацию, все нужно делать обдуманно. Месть это блюдо, которое подают холодным
Мне в этом плане нравятся американские полицейские, которые на поток мата отвечают предельно вежливо и профессионально, а потом конечно отыгрываются штрафом по полной программе, таких роликов на ютубе хватает
elektron: Это всё конечно интересно, но вот где жесть.
Это просто недоразумение, на самом деле оно особо ни на что не влияет по факту, наврятли найдется кто-то настолько глупый, чтобы купить хотя бы одну упаковку. А значит она там единственная так и будет стоять пока срок годности не закончится и ее не заменят на более свежую, чтобы до июля народ развлекать очень дешевый способ принести стольким людям радость
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