Отправлено: - 22:18

maxsaf:

Так надо было подойти и спросить у бабушки. Она бы опровергла

maxsaf:

Еще раз - кто кого кормит? Люди работают, получают за это ровно столько, сколько сделали, и еще налоги с этого платят, чтобы потом за их же деньги через неправильные законы им мозг выносили Куат и Руза апай.

Цитата:А если бы не опровергла? А полезла орать на всю инвановскую что ее пришли бить и провоцировать?)) Если человек идиот то это надолго и с такими лучше не общаться лишний раз)Всеровно мальчика из семьи уже не заберешь)Цитата:Так пусть хотябы детей учат нормальным вещам а не свой шовинистический бред им несут правильно? Щас Конкретно о случае бабушки и внука)