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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 204 из 205«1...202203204205»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10583
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 21:58
#3046
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Цитата:
abaika95:
И да Куат просто часто путает русских и россиян

Еще чаще он путает русскоговорящих. В число которых входит много национальностей, в том числе и казахов.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8208
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 22:18
#3047
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Цитата:
maxsaf:
Так надо было подойти и спросить у бабушки. Она бы опровергла

А если бы не опровергла? А полезла орать на всю инвановскую что ее пришли бить и провоцировать?)) Если человек идиот то это надолго и с такими лучше не общаться лишний раз)
Всеровно мальчика из семьи уже не заберешь)
Цитата:
maxsaf:
Еще раз - кто кого кормит? Люди работают, получают за это ровно столько, сколько сделали, и еще налоги с этого платят, чтобы потом за их же деньги через неправильные законы им мозг выносили Куат и Руза апай.

Так пусть хотябы детей учат нормальным вещам а не свой шовинистический бред им несут правильно? Щас Конкретно о случае бабушки и внука)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8208
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 22:20
#3048
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Цитата:
maxsaf:
Еще чаще он путает русскоговорящих. В число которых входит много национальностей, в том числе и казахов.

Ну что сказать
Человек обобщает
Некрасиво естественно
Как недавно в Москве двух девочек избили за то что они Киргизки
В они оказались российские бурятки))
Вроде мелочь а показательно)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10583
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 22:29
#3049
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Цитата:
abaika95:
А если бы не опровергла?

Если в этом вы усматриваете нарушение закона - обращайтесь в правоохранительные органы. А скандал поддерживать и продолжать не нужно.

Цитата:
abaika95:
Щас Конкретно о случае бабушки и внука)

Нет, щас про Куата и Ко, это вы уводите разговор в другую сторону :-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1259
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 23:10
#3050
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Цитата:
abaika95:
Ты скопипастил заголовок желтушный Так сказать попал на кликбейт это называется

Это ты про свой заголовок:
Цитата:
abaika95:
Пример того как государство спонсирует враньё про героев ВОВ

Ну чтож, самокритично!
Ещё бы эти твои слова, да тебе же в мозг (или чтоттам у тебя в черепушке) калеными гвоздями пробить, чтоб не оторвалось ненароком. Или выжечь на лбу. Если он у тебя есть.
;-)
Цитата:
abaika95:
Кормит? Вроде как рынок решает Закупают самое дешёвое что производит сосед Перестанем закупать,Китай займет рынок

Всемогущая рука рынка. Настолько всемогущая, что лично акимат устанавливает цены на яйцо 1 сорта и яйцо 2 сорта.
Это ты про это!?
То есть по факту ,,все могущая рука рынка'', это рука акима!?
:lol: :lol:
Рс но мое мнение может не совпадать с мнением редакции.
:oops:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1259
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 23:18
#3051
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Цитата:
Kairat stayer:
что уникальную услугу соколиной охоты на краснокнижных дроф-красоток в заповедниках Казахстан предоставляет с 2000 года.

То есть ты не видишь противоречия в своём комментарии!?
Обьясню. Ты сейчас, в очередной раз доказал свой жизненный лозунг- если нельзя, но очень хочется, то-можно!
:lol:
Цитата:
abaika95:
Встретились две идиотки Это как тогда идиоты дети попались на такого же учителя) и понеслось г**о по трубам

Ну так, ты третья! Потому что это тут обсуждаешь. И понеслось г**о по трубам:
Цитата:
abaika95:
Иду как-то по улице И застал момент как маленькая девочка казашка лет 5 канючит у своего товарища русского мальчика пракатится на самокате

Тут даже без комментария. А если в этой феерической фантазии поменять национальности и имена, то здесь будет поток сознания насколько это враки.
;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10583
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 23:22
#3052
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Опять провоцирует провокатор:

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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1259
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 23:29
#3053
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Цитата:
maxsaf:
Но это не гарантирует, что вместо Агуши и Буренки там будут казахские названия. Кстати, Агуша - вполне казахское название, переводится ласково - дядюшка, или дяденька )

Не Агуша уже тогда, а Агаша! А ещё лучше-Агашка.
Молоко-Агашка! А что, звучит. Правда неизвестно из какого члена организма у него молоко. Но это неважно.
:oops:
Цитата:
maxsaf:
С этим пожалуй соглашусь

Ну у тебя то мозг есть, в отличии от Погремухи?
Руза пришла сделать мозг и скандал. Взяла с собой оператора (обычное дело, сейчас все в казакели так ходят- соператарами).
Далее ей предоставили переводчика, но она тупо-настойчиво требовала чтобы тот специалист к которому она обоатилась первым- знал казакелинский язык. Сейчас и немедленно.
Задерживая очередь и создавая скандал.
И я понимаю окружающих. У них не хватило нервов это все терпеть.
В чем их идиотизм?
Нук -сформулируй!
Стоять и терпеть верещание тупой идиотки!?

:-o

[Исправлено: Coopidon, 10.06.2021 - 23:30]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7054
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 23:41
#3054
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Цитата:
Coopidon:
Далее ей предоставили переводчика, но она тупо-настойчиво требовала чтобы тот специалист к которому она обоатилась первым- знал казакелинский язык. Сейчас и немедленно.

Интересно в больнице при неотложной ситуации, также бы кричала?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10583
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 23:42
#3055
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Цитата:
Coopidon:
В чем их идиотизм?

В этом
Цитата:
Coopidon:
У них не хватило нервов это все терпеть.

Та женщина скатилась вслед за Рузой до прямых оскорблений, тем самым испортила ролик. Могла бы красиво промолчать или отвечать спокойно, без оскорблений, и ролик бы совсем по другому смотрелся. А теперь ей влупят штраф, совершенно справедливо, причем вообще не за нарушение закона о языках. Это глупо.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10583
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 23:48
#3056
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Цитата:
Coopidon:
Ну у тебя то мозг есть, в отличии от Погремухи?

Цитата:
Coopidon:
Нук -сформулируй!

Вот так надо было той женщине отвечать Рузе, как я вам сейчас, спокойно, без тыканья и нуканья, мож даже улыбнуться в ответ :-) я, насколько помню, даже Абайке ни разу не тыкнул, за все время его пребывания на форуме ;-) и уж тем более обзываться - это не мой уровень ;-)

[Исправлено: maxsaf, 10.06.2021 - 23:52]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1259
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 23:53
#3057
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Цитата:
maxsaf:
Та женщина скатилась вслед за Рузой до прямых оскорблений, тем самым испортила ролик. Могла бы красиво промолчать или отвечать спокойно, без оскорблений, и ролик бы совсем по другому смотрелся. А теперь ей влупят штраф, совершенно справедливо, причем вообще не за нарушение закона о языках. Это глупо.

А если бы у бабушки был бы иной член организма, то она была бы-дедушкой!
А если бы идиотов держали бы спецлечебницах, а шовинистов- за решеткой, на баланде, то нам, бы нечего было обсудить.
А если потерпеть, то это- к терпилам.
:lol:
Цитата:
maxsaf:
я, мож даже улыбнуться в ответ

:lol:
Хватит, или ещё!?
:lol: :lol: :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7054
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 00:01
#3058
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Это всё конечно интересно, но вот где жесть. :lol: Почему социальное яйцо стало дороже обычного? 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10583
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 00:02
#3059
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Цитата:
Coopidon:
А если потерпеть, то это- к терпилам.

Ну вот, теперь еще и на жаргон перешли :-)
Конечно же нужно временно перетерпеть, не поддаться на провокацию, все нужно делать обдуманно. Месть это блюдо, которое подают холодным ;-)

Мне в этом плане нравятся американские полицейские, которые на поток мата отвечают предельно вежливо и профессионально, а потом конечно отыгрываются штрафом по полной программе, таких роликов на ютубе хватает :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10583
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.06.21 - 00:07
#3060
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Цитата:
elektron:
Это всё конечно интересно, но вот где жесть.

Это просто недоразумение, на самом деле оно особо ни на что не влияет по факту, наврятли найдется кто-то настолько глупый, чтобы купить хотя бы одну упаковку. А значит она там единственная так и будет стоять пока срок годности не закончится и ее не заменят на более свежую, чтобы до июля народ развлекать :-) очень дешевый способ принести стольким людям радость :lol:
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