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Опять формализм?
Опять формализм?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41700
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 11:44
Традиционно в Костанае День Победы - особенный праздник. В этом году празднования прошли скромнее и на это были объективные причины. Праздник прошёл, но некоторые действия наших власть предержащих опять вызывают недоумение и вопросы, сомнения в их компетенции. Причем их формализм, как мне кажется, лежит уже в плоскости морали и нравственности.
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Опять формализм?
Отправлено: 10.06.21 - 00:06
Цитата:
Опять тем пальцем пишешь?
Ну хоть мой его иногда
Coopidon:
Интересно если предъявить современной молодёжи патрет Чингисхана и, например, Кобданды-батыра (ну или иного какого другого...батыра) Они их различут между собой? С учётом что и патретов-то таких, между нами говоря
Интересно если предъявить современной молодёжи патрет Чингисхана и, например, Кобданды-батыра (ну или иного какого другого...батыра) Они их различут между собой? С учётом что и патретов-то таких, между нами говоря
Опять тем пальцем пишешь?
Ну хоть мой его иногда
Re: Опять формализм?
Отправлено: 10.06.21 - 00:31
Цитата:
-____ И сколько у какой лошади - зубов!!
drakon:
лошадей все - помнят.
лошадей все - помнят.
-____ И сколько у какой лошади - зубов!!
Re: Опять формализм?
Отправлено: 10.06.21 - 00:45
Цитата:
---___ И все же посмотри Ютуб , где про улицы
abaika95:
---___ И все же посмотри Ютуб , где про улицы
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3932
Опять формализм?
Отправлено: 10.06.21 - 08:21
Цитата:
Речь о войне и как пример Гитлер
Цитата:
Жертвы войны с экстраполяцией на личные потери
Цитата:
Вам не надо писать, что чиновники совершили прокол, это и так ясно всем и Вам тоже. Вы не хотите обсуждать именно прокол наших властителей и переводите на северных или ещё каких.
Цитата:
Цитата:
Здесь нет изучения, увидел, сфотал показал.
abaika95: Про какого фанатика речь?
Речь о войне и как пример Гитлер
Цитата:
abaika95: И смерть моей семьи и это вообще про что?)
Жертвы войны с экстраполяцией на личные потери
Цитата:
abaika95: Это если я напишу что чиновники совершили прокол то мою семью убьют киллеры?)
Вам не надо писать, что чиновники совершили прокол, это и так ясно всем и Вам тоже. Вы не хотите обсуждать именно прокол наших властителей и переводите на северных или ещё каких.
Цитата:
abaika95: Значит всё-таки чувствуете что не все в вашей статье гладко в рамках обьективностиНе чувствую, потому как это даже не статья - это факт и обычно с фактами не спорят ))
Цитата:
abaika95: Нельзя изучать положение вещей в своем городе не интересуясь положением вещей у ближайших соседей
Здесь нет изучения, увидел, сфотал показал.
Опять формализм?
Отправлено: 10.06.21 - 19:33
Цитата:
Так сколько И у какой ? Выучили хоть?)
Цитата:
И все же посмотрел и все же уже выше тебе ответил
Если у нас люди не знают главные улицы в честь кого названы то что уж о обычных фронтовиках говорить? А мы тут ордена считаем на какой стороне..тьфу
Цитата:
Ну у меня два прадеда воевало
В холокост конечно небыло родствеников...как-то не получилось
Но фронтовики были
И да я не воевал и уверен вы тоже и что с того?)) Цитата:
То что они совершили прокол это понятно
И обсуждать в какой степени они совершили прокол и где? Я думаю не имеет смысла т.к вы в своей статье уже описали (про ордена не там и звёзды)
Стрелки не перевожу иначе вы всегда можете просто проигнорировать сообщение и обсуждать проколы дальше
Я привел вам пример что такие проколы случаются везде разный степени ущербности
То что с отвественных исполнителей взыщут это и ежу понятно
Что тут ещё обсуждать тогда? Уходить в пафосные рассуждения как мы плохо живём от того что исполнители перепутали ордена на бюстах? Этого не надо,в кучу валить тут смысла нет о чем я пишу)
Цитата:
С вами по конкретике и не спорят
С вами спорят о ваших пафосных рассуждениях )
Цитата:
Тогда и надо было просто фото выставить с констатацией факта
Вот тут не так тут не так и тут накосячили
Эй вы там!!! Обратите внимание!! Исправьте иначе я каждую неделю буду заливать эти фото!!
Всё!
Патетика была лишней
Гога:
И сколько у какой лошади - зубов!!
И сколько у какой лошади - зубов!!
Так сколько И у какой ? Выучили хоть?)
Цитата:
Гога:
___ И все же посмотри Ютуб , где про улицы
___ И все же посмотри Ютуб , где про улицы
И все же посмотрел и все же уже выше тебе ответил
Если у нас люди не знают главные улицы в честь кого названы то что уж о обычных фронтовиках говорить? А мы тут ордена считаем на какой стороне..тьфу
Цитата:
peshexod:
Жертвы войны с экстраполяцией на личные потери
Жертвы войны с экстраполяцией на личные потери
Ну у меня два прадеда воевало
В холокост конечно небыло родствеников...как-то не получилось
Но фронтовики были
И да я не воевал и уверен вы тоже и что с того?)) Цитата:
peshexod:
Вы не хотите обсуждать именно прокол наших властителей и переводите на северных или ещё каких.
Вы не хотите обсуждать именно прокол наших властителей и переводите на северных или ещё каких.
То что они совершили прокол это понятно
И обсуждать в какой степени они совершили прокол и где? Я думаю не имеет смысла т.к вы в своей статье уже описали (про ордена не там и звёзды)
Стрелки не перевожу иначе вы всегда можете просто проигнорировать сообщение и обсуждать проколы дальше
Я привел вам пример что такие проколы случаются везде разный степени ущербности
То что с отвественных исполнителей взыщут это и ежу понятно
Что тут ещё обсуждать тогда? Уходить в пафосные рассуждения как мы плохо живём от того что исполнители перепутали ордена на бюстах? Этого не надо,в кучу валить тут смысла нет о чем я пишу)
Цитата:
peshexod:
Не чувствую, потому как это даже не статья - это факт и обычно с фактами не спорят
Не чувствую, потому как это даже не статья - это факт и обычно с фактами не спорят
С вами по конкретике и не спорят
С вами спорят о ваших пафосных рассуждениях )
Цитата:
peshexod:
Здесь нет изучения, увидел, сфотал показал.
Здесь нет изучения, увидел, сфотал показал.
Тогда и надо было просто фото выставить с констатацией факта
Вот тут не так тут не так и тут накосячили
Эй вы там!!! Обратите внимание!! Исправьте иначе я каждую неделю буду заливать эти фото!!
Всё!
Патетика была лишней
Опять формализм?
Отправлено: 10.06.21 - 22:55
Цитата:
Воно как тебя .,Победобесие'' зацепило. Или ты строго по протоколу методички шпаришь?
Ну и потому что золотая орда где? Что ты праздновать собралось?
Или ватага батыров, про подвиги которых никто не помнит и которых им насочиняли. Ну ка, ответь, какой подвиг совершил Кобланды-батыр? Флаг на Рейхстаг повесил?
Ты лично само, что празднуешь, кроме Дня Зряплаты?
Цитата:
Это ты так проверяешь, надо ли твои штаны стирать или ещё можно в них ещё походить?
abaika95:
Эти герои будут также чужды и для страны где 9 мая стало почти религией И нет не потмоучто не уважают Потомучто уже скоро как 100 лет той войне
Эти герои будут также чужды и для страны где 9 мая стало почти религией И нет не потмоучто не уважают Потомучто уже скоро как 100 лет той войне
Воно как тебя .,Победобесие'' зацепило. Или ты строго по протоколу методички шпаришь?
Ну и потому что золотая орда где? Что ты праздновать собралось?
Или ватага батыров, про подвиги которых никто не помнит и которых им насочиняли. Ну ка, ответь, какой подвиг совершил Кобланды-батыр? Флаг на Рейхстаг повесил?
Ты лично само, что празднуешь, кроме Дня Зряплаты?
Цитата:
abaika95:
Вот у тебя штаны есть Вот сзади себе в штаны палец не тыкай перед тем как сюда коменты писать Пожалуйста А то я чувствую у тебя газетки кончились завоняло))
Вот у тебя штаны есть Вот сзади себе в штаны палец не тыкай перед тем как сюда коменты писать Пожалуйста А то я чувствую у тебя газетки кончились завоняло))
Это ты так проверяешь, надо ли твои штаны стирать или ещё можно в них ещё походить?
Опять формализм?
Отправлено: 10.06.21 - 22:58
Цитата:
Опять ответить нечем?
Учи методичку.
Тебе её не зря выдали.
Её надобно применять мозгами а не только вместо туалетной бумаги использовать...
abaika95:
Опять тем пальцем пишешь? Ну хоть мой его иногда
Опять тем пальцем пишешь? Ну хоть мой его иногда
Опять ответить нечем?
Учи методичку.
Тебе её не зря выдали.
Её надобно применять мозгами а не только вместо туалетной бумаги использовать...
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