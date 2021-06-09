Отправлено: - 19:33

Гога:

И сколько у какой лошади - зубов!!

Гога:

___ И все же посмотри Ютуб , где про улицы

peshexod:

Жертвы войны с экстраполяцией на личные потери

peshexod:

Вы не хотите обсуждать именно прокол наших властителей и переводите на северных или ещё каких.

peshexod:

Не чувствую, потому как это даже не статья - это факт и обычно с фактами не спорят

peshexod:

Здесь нет изучения, увидел, сфотал показал.

Цитата:Так сколько И у какой ? Выучили хоть?)Цитата:И все же посмотрел и все же уже выше тебе ответилЕсли у нас люди не знают главные улицы в честь кого названы то что уж о обычных фронтовиках говорить? А мы тут ордена считаем на какой стороне..тьфуЦитата:Ну у меня два прадеда воевалоВ холокост конечно небыло родствеников...как-то не получилосьНо фронтовики былиИ да я не воевал и уверен вы тоже и что с того?)) Цитата:То что они совершили прокол это понятноИ обсуждать в какой степени они совершили прокол и где? Я думаю не имеет смысла т.к вы в своей статье уже описали (про ордена не там и звёзды)Стрелки не перевожу иначе вы всегда можете просто проигнорировать сообщение и обсуждать проколы дальшеЯ привел вам пример что такие проколы случаются везде разный степени ущербностиТо что с отвественных исполнителей взыщут это и ежу понятноЧто тут ещё обсуждать тогда? Уходить в пафосные рассуждения как мы плохо живём от того что исполнители перепутали ордена на бюстах? Этого не надо,в кучу валить тут смысла нет о чем я пишу)Цитата:С вами по конкретике и не спорятС вами спорят о ваших пафосных рассуждениях )Цитата:Тогда и надо было просто фото выставить с констатацией фактаВот тут не так тут не так и тут накосячилиЭй вы там!!! Обратите внимание!! Исправьте иначе я каждую неделю буду заливать эти фото!!Всё!Патетика была лишней