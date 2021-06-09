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≡ Опять формализм?
 
 
Страница 5 из 5«1...345
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41700
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 11:44
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Традиционно в Костанае День Победы - особенный праздник. В этом году празднования прошли скромнее и на это были объективные причины. Праздник прошёл, но некоторые действия наших власть предержащих опять вызывают недоумение и вопросы, сомнения в их компетенции. Причем их формализм, как мне кажется, лежит уже в плоскости морали и нравственности.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8208
Опять формализм?
Отправлено: 10.06.21 - 00:06
#60
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Цитата:
Coopidon:
Интересно если предъявить современной молодёжи патрет Чингисхана и, например, Кобданды-батыра (ну или иного какого другого...батыра) Они их различут между собой? С учётом что и патретов-то таких, между нами говоря

Опять тем пальцем пишешь?
Ну хоть мой его иногда
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3405
Re: Опять формализм?
Отправлено: 10.06.21 - 00:31
#61
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Цитата:
drakon:
лошадей все - помнят.

-____ И сколько у какой лошади - зубов!! :lol: :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3405
Re: Опять формализм?
Отправлено: 10.06.21 - 00:45
#62
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Цитата:
abaika95:

---___ И все же посмотри Ютуб , где про улицы
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3932
Опять формализм?
Отправлено: 10.06.21 - 08:21
#63
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Цитата:
abaika95: Про какого фанатика речь?

Речь о войне и как пример Гитлер
Цитата:
abaika95: И смерть моей семьи и это вообще про что?)

Жертвы войны с экстраполяцией на личные потери
Цитата:
abaika95: Это если я напишу что чиновники совершили прокол то мою семью убьют киллеры?)

Вам не надо писать, что чиновники совершили прокол, это и так ясно всем и Вам тоже. Вы не хотите обсуждать именно прокол наших властителей и переводите на северных или ещё каких.
Цитата:
abaika95: Значит всё-таки чувствуете что не все в вашей статье гладко в рамках обьективности
Не чувствую, потому как это даже не статья - это факт и обычно с фактами не спорят ))
Цитата:
abaika95: Нельзя изучать положение вещей в своем городе не интересуясь положением вещей у ближайших соседей

Здесь нет изучения, увидел, сфотал показал.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8208
Опять формализм?
Отправлено: 10.06.21 - 19:33
#64
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Цитата:
Гога:
И сколько у какой лошади - зубов!!

Так сколько И у какой ? Выучили хоть?)
Цитата:
Гога:
___ И все же посмотри Ютуб , где про улицы

И все же посмотрел и все же уже выше тебе ответил
Если у нас люди не знают главные улицы в честь кого названы то что уж о обычных фронтовиках говорить? А мы тут ордена считаем на какой стороне..тьфу
Цитата:
peshexod:
Жертвы войны с экстраполяцией на личные потери

Ну у меня два прадеда воевало
В холокост конечно небыло родствеников...как-то не получилось
Но фронтовики были
И да я не воевал и уверен вы тоже и что с того?)) Цитата:
peshexod:
Вы не хотите обсуждать именно прокол наших властителей и переводите на северных или ещё каких.

То что они совершили прокол это понятно
И обсуждать в какой степени они совершили прокол и где? Я думаю не имеет смысла т.к вы в своей статье уже описали (про ордена не там и звёзды)
Стрелки не перевожу иначе вы всегда можете просто проигнорировать сообщение и обсуждать проколы дальше
Я привел вам пример что такие проколы случаются везде разный степени ущербности
То что с отвественных исполнителей взыщут это и ежу понятно
Что тут ещё обсуждать тогда? Уходить в пафосные рассуждения как мы плохо живём от того что исполнители перепутали ордена на бюстах? Этого не надо,в кучу валить тут смысла нет о чем я пишу)
Цитата:
peshexod:
Не чувствую, потому как это даже не статья - это факт и обычно с фактами не спорят

С вами по конкретике и не спорят
С вами спорят о ваших пафосных рассуждениях )
Цитата:
peshexod:
Здесь нет изучения, увидел, сфотал показал.

Тогда и надо было просто фото выставить с констатацией факта
Вот тут не так тут не так и тут накосячили
Эй вы там!!! Обратите внимание!! Исправьте иначе я каждую неделю буду заливать эти фото!!
Всё!
Патетика была лишней
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1256
Опять формализм?
Отправлено: 10.06.21 - 22:55
#65
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Цитата:
abaika95:
Эти герои будут также чужды и для страны где 9 мая стало почти религией И нет не потмоучто не уважают Потомучто уже скоро как 100 лет той войне

Воно как тебя .,Победобесие'' зацепило. Или ты строго по протоколу методички шпаришь?
Ну и потому что золотая орда где? Что ты праздновать собралось?
Или ватага батыров, про подвиги которых никто не помнит и которых им насочиняли. Ну ка, ответь, какой подвиг совершил Кобланды-батыр? Флаг на Рейхстаг повесил?
Ты лично само, что празднуешь, кроме Дня Зряплаты?
Цитата:
abaika95:
Вот у тебя штаны есть Вот сзади себе в штаны палец не тыкай перед тем как сюда коменты писать Пожалуйста А то я чувствую у тебя газетки кончились завоняло))

Это ты так проверяешь, надо ли твои штаны стирать или ещё можно в них ещё походить?
;-) :lol:
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1256
Опять формализм?
Отправлено: 10.06.21 - 22:58
#66
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Цитата:
abaika95:
Опять тем пальцем пишешь? Ну хоть мой его иногда

Опять ответить нечем?
Учи методичку.
Тебе её не зря выдали.
Её надобно применять мозгами а не только вместо туалетной бумаги использовать...
:lol:
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