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≡ Рудничанин украл скутер, чтобы подарить сыну
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41700
Рудничанин украл скутер, чтобы подарить сыну
Отправлено: 10.06.21 - 22:24
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Заявление в управление полиции Рудного написала хозяйка скутера. Она рассказала, что неизвестный человек угнал скутер марки «Racer» со двора дома. Стоимость скутера оценивалась в 300 тысяч тенге.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10576
Re: Рудничанин украл скутер, чтобы подарить сыну
Отправлено: 10.06.21 - 22:24
#1
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Судя по кадру - ловля на живца. Скутер поставили прямо по среди двора под камеру, все идеально освещено. Явно спровоцировали легкой добычей, но я такие методы приветствую - нормальный человек не тронет чужого, даже если там ключ будет в замке зажигания торчать.
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