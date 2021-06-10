Re: Рудничанин украл скутер, чтобы подарить сыну

Отправлено: - 22:24

Судя по кадру - ловля на живца. Скутер поставили прямо по среди двора под камеру, все идеально освещено. Явно спровоцировали легкой добычей, но я такие методы приветствую - нормальный человек не тронет чужого, даже если там ключ будет в замке зажигания торчать.