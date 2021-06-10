Отправлено: - 21:14

maxsaf:

Ну так и "Куат и Ко" пусть тогда завалят... А то видите ли они тут всех неблагодарных кормят, а неблагодарные их язык не учат.

maxsaf:

Про "не плюй в колодец" это из их любимых и частых каментов, просто к ним же и вернулось

maxsaf:

Провокации продолжаются. Я очень удивлюсь, если это однажды не выстрелит.

Цитата:А что учат?)) И да Куат просто часто путает русских и россиян,хотя не мудрено если уже не половина наших русских получили гражданство РФ и тут просто работаютПолучается кормят неблагодарных?)Цитата:А что вернулось?)) Ответа то так и нет,одна погремушка ему и отвечает) но он наверно не читает форумЦитата:Встретились две идиоткиЭто как тогда идиоты дети попались на такого же учителя) и понеслось г**о по трубамА все с чего начинается? Правильно с семьиИду как-то по улицеИ застал момент как маленькая девочка казашка лет 5 канючит у своего товарища русского мальчика пракатится на самокате-"Слава ну дай пол двора прокачусь!!?"На что Слава боязливо отвечает-"не могу бабушка отругает"-ну так она не сморит Слава!! Она вон общается с другими бабушками....-Не могу прости,она не разрешает казахам давать самокат.....Девочка впала в ступор))И как вот это называется?Бытовой национализм это называетсяСтарые обиженные жизнью пер***ы строполируют свои обидки и комплексы на детей а те как губка впитывают а потом выдают что им сказали взрослые, на гора не понимая что несутЭто пока единично но очень показательноИ кто виноват? Девочка? Слава? Или бабуля?