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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 203 из 203«1...201202203
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7049
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 20:42
#3031
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Цитата:
maxsaf:
А вы точно уверены, что молоко китайское будет дешевле при том же качестве?

Зато не портится! :lol:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2213
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 20:50
#3032
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Цитата:
maxsaf:
Та подождите вы плеваться - это ж вроде как не точно еще, на рассмотрении только


Обсуждали ранее в 2018 году, отмечалось тогда, что охота арабскими шейхами будет проходить с собственными соколами с 10 октября по 15 ноября 2018. «Царская забава» обойдётся арабским VIP-персонам недёшево: за каждую птицу придётся выложить 625 300 тенге (260 МРП).

Своё мнение высказывал тогда, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Разрешения на охоту даются только тем иностранцам, кто возместил ущерб живой природе. Миллионеры из ОАЭ и Катара вкладывают немалые средства в возрождение популяции этих птиц. В 2008 они профинансировали строительство питомника по выращиванию дикой дрофы в неволе на территории ЮКО, откуда в на волю ежегодно выпускается 2-5 тыс. птиц. В 2014 из ОАЭ завезли в Казахстан и выпустили в дикую природу 2 тыс. дроф.

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10568
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 20:55
#3033
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Цитата:
elektron:
Зато не портится!

Но это не гарантирует, что вместо Агуши и Буренки там будут казахские названия. :-)
Кстати, Агуша - вполне казахское название, переводится ласково - дядюшка, или дяденька )

[Исправлено: maxsaf, 10.06.2021 - 20:56]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10568
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 21:01
#3034
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Цитата:
abaika95:
Ты скопипастил заголовок желтушный Так сказать попал на кликбейт это называется

Судя по тому, что сказал Кайрат, заголовок - единственно правдиво утверждение. Их это птица, шейхов, уже все давно решено, а обсуждение - это для галочки, пыль пустить в глаза.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2213
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 21:09
#3035
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Цитата:
maxsaf:
Судя по тому, что сказал Кайрат, заголовок - единственно правдиво утверждение. Их это птица, шейхов, уже все давно решено, а обсуждение - это для галочки, пыль пустить в глаза.


Там в ссылке поста за №3032 отмечено, что уникальную услугу соколиной охоты на краснокнижных дроф-красоток в заповедниках Казахстан предоставляет с 2000 года. Тем более благодаря питомнику построенного на деньги шейхов ежегодно на волю выпускается более 2000 птиц. Охота лицензированная, ну ежегодно максимум 200 птиц истребят они, ещё за каждую птицу заплатят, выгода есть.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8206
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 21:14
#3036
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Цитата:
maxsaf:
Ну так и "Куат и Ко" пусть тогда завалят... А то видите ли они тут всех неблагодарных кормят, а неблагодарные их язык не учат.

А что учат?)) И да Куат просто часто путает русских и россиян,хотя не мудрено если уже не половина наших русских получили гражданство РФ и тут просто работают
Получается кормят неблагодарных?)
Цитата:
maxsaf:
Про "не плюй в колодец" это из их любимых и частых каментов, просто к ним же и вернулось

А что вернулось?)) Ответа то так и нет,одна погремушка ему и отвечает) но он наверно не читает форум
Цитата:
maxsaf:
Провокации продолжаются. Я очень удивлюсь, если это однажды не выстрелит.

Встретились две идиотки
Это как тогда идиоты дети попались на такого же учителя) и понеслось г**о по трубам
А все с чего начинается? Правильно с семьи
Иду как-то по улице
И застал момент как маленькая девочка казашка лет 5 канючит у своего товарища русского мальчика пракатится на самокате
-"Слава ну дай пол двора прокачусь!!?"
На что Слава боязливо отвечает
-"не могу бабушка отругает"
-ну так она не сморит Слава!! Она вон общается с другими бабушками....
-Не могу прости,она не разрешает казахам давать самокат.....
Девочка впала в ступор))
И как вот это называется?
Бытовой национализм это называется
Старые обиженные жизнью пер***ы строполируют свои обидки и комплексы на детей а те как губка впитывают а потом выдают что им сказали взрослые, на гора не понимая что несут
Это пока единично но очень показательно
И кто виноват? Девочка? Слава? Или бабуля?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8206
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 21:15
#3037
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Цитата:
Kairat stayer:
Там в ссылке поста за №3032 отмечено, что уникальную услугу соколиной охоты на краснокнижных дроф-красоток в заповедниках Казахстан предоставляет с 2000 года.

Тогда что сейчас на обсуждение вынесли тогда?)
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