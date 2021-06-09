Отправлено: - 10:35

maxsaf:

Я ниче не менял, просто из статьи скопипастил,

Coopidon:

Все что нужно знать, о производстве товаров в Казакели, в одном ролике

maxsaf:

Че там про не плюй в колодец?

maxsaf:

направлении, примите наши поздравления", - сказал Айкын Конуров

Цитата:Ты скопипастил заголовок желтушныйТак сказать попал на кликбейт это называетсяПо типу "Полиция в Костанае стреляло в машину с ребенком"))) и сразу интересно)Цитата:Погремушка обожает куатика из далекаВидосики его тискаетПо ночам пересматривает, чемодан поглаживая)Цитата:Кормит? Вроде как рынок решаетЗакупают самое дешёвое что производит соседПерестанем закупать,Китай займет рынокЕщё дешевле но Россия обидется))Плакать начнет,ныть по телику как с тем Лукашенко)Цитата:Говорящая голова Конуров завтра скажет что вода мокрая а ночью темноТак сказать по заветам жирика заявляет вещи которые и так понятны и те которые ему разрешают озвучивать)