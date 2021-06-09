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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8206
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.06.21 - 15:15
#3016
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Цитата:
maxsaf:
Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в Казахстане

Вы как-то криво новости читаете)
Проект подготовлен и вынесен на обсуждение
Это не разрешение Цитата:
maxsaf:
Куаныш отжигает

Вам понравилось?)
Значит не зря АП политических консультантов приглашает)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10568
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.06.21 - 21:37
#3017
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Цитата:
abaika95:
Вы как-то криво новости читаете) Проект подготовлен и вынесен на обсуждение Это не разрешение

Я ниче не менял, просто из статьи скопипастил, можете сравнить. Как написали - так и читаю :lol:
Видимо всё-таки уже разрешили, обсуждение - чисто формальности для галочки :lol:

[Исправлено: maxsaf, 09.06.2021 - 21:39]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1252
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.06.21 - 22:29
#3018
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Все что нужно знать, о производстве товаров в Казакели, в одном ролике


:-o :oops: 8-)
Рс
Что то тему про рекламу обид КСТУ закрыли..обидно!
Рс но моё мнение может не совпадать с Алда-р
;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1252
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.06.21 - 22:35
#3019
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Цитата:
abaika95:
Вы как-то криво новости читаете)

Точно!
Надо читать так.

Ура! Иииху!
Арабским шейхам-батырам-благодетелям разрешили охотиться на какуютотьфу птицку в Казахстане
Виват кормильцам!
Иииихуууу
;-) :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8206
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 00:23
#3020
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Пример того как государство спонсирует враньё про героев ВОВ

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10568
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 02:14
#3021
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Цитата:
Coopidon:
Все что нужно знать, о производстве товаров в Казакели, в одном ролике

Хахаха, буренка херенка)) Куат, кто кого кормит? :lol:
Че там про не плюй в колодец? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10568
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 02:16
#3022
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Цитата:
Coopidon:
Надо читать так.

Целый лям баксов приплывет, ура ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10568
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 02:34
#3023
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Цитата:
Coopidon:

Не хочет Куатик коров пасти, офис снял, в офисе сидеть хочет :lol: А теперь молоко ему не нравится. Куат, надо бы запретить всю ХЕРЕНКУ :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10568
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 03:17
#3024
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Цитата:
Казахстан критически отдаляется от цели вхождения в тридцатку наиболее развитых стран мира. Мы начали движение в обратном направлении, примите наши поздравления", - сказал Айкын Конуров на заседании Мажилиса по итогам отчета правительства за 2020 год.


А я решил вот заранее проверить, как там в тридцатке. Ниче хорошего - сыто, скучно :lol:
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
378
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 08:05
#3025
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Цитата:
maxsaf:
Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в Казахстане тыц При этом ставка платы за добывание одной особи дрофы-красотки устанавливается в размере 758 420 тенге (260 месячных расчетных показателей).

Ради денег мать родную продадут.Торгаши.Тьфу.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10568
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 10:13
#3026
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Цитата:
Сергей kst:
Ради денег мать родную продадут.Торгаши.Тьфу.

Та подождите вы плеваться - это ж вроде как не точно еще, на рассмотрении только :-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8206
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 10:35
#3027
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Цитата:
maxsaf:
Я ниче не менял, просто из статьи скопипастил,

Ты скопипастил заголовок желтушный
Так сказать попал на кликбейт это называется
По типу "Полиция в Костанае стреляло в машину с ребенком"))) и сразу интересно)
Цитата:
Coopidon:
Все что нужно знать, о производстве товаров в Казакели, в одном ролике

Погремушка обожает куатика из далека
Видосики его тискает
По ночам пересматривает, чемодан поглаживая)
Цитата:
maxsaf:
Че там про не плюй в колодец?

Кормит? Вроде как рынок решает
Закупают самое дешёвое что производит сосед
Перестанем закупать,Китай займет рынок
Ещё дешевле но Россия обидется))
Плакать начнет,ныть по телику как с тем Лукашенко)Цитата:
maxsaf:
направлении, примите наши поздравления", - сказал Айкын Конуров

Говорящая голова Конуров завтра скажет что вода мокрая а ночью темно
Так сказать по заветам жирика заявляет вещи которые и так понятны и те которые ему разрешают озвучивать)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10568
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 20:26
#3028
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Цитата:
abaika95:
Кормит? Вроде как рынок решает Закупают самое дешёвое что производит сосед Перестанем закупать,Китай займет рынок Ещё дешевле но Россия обидется))

Ну так и "Куат и Ко" пусть тогда завалят... А то видите ли они тут всех неблагодарных кормят, а неблагодарные их язык не учат. Я чет не помню, чтобы меня кто-то кормил. Про "не плюй в колодец" это из их любимых и частых каментов, просто к ним же и вернулось :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10568
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 20:31
#3029
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Провокации продолжаются. Я очень удивлюсь, если это однажды не выстрелит.


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10568
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 20:38
#3030
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Цитата:
abaika95:
Китай займет рынок Ещё дешевле но Россия обидется

Какой же это рынок, если решает не цена, а обиды. А вы точно уверены, что молоко китайское будет дешевле при том же качестве?
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