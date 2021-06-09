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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.06.21 - 15:15
Цитата:
Вы как-то криво новости читаете)
Проект подготовлен и вынесен на обсуждение
Это не разрешение Цитата:
Вам понравилось?)
Значит не зря АП политических консультантов приглашает)
maxsaf:
Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в Казахстане
Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в Казахстане
Вы как-то криво новости читаете)
Проект подготовлен и вынесен на обсуждение
Это не разрешение Цитата:
maxsaf:
Куаныш отжигает
Куаныш отжигает
Вам понравилось?)
Значит не зря АП политических консультантов приглашает)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.06.21 - 21:37
Цитата:
Я ниче не менял, просто из статьи скопипастил, можете сравнить. Как написали - так и читаю
Видимо всё-таки уже разрешили, обсуждение - чисто формальности для галочки
[Исправлено: maxsaf, 09.06.2021 - 21:39]
abaika95:
Вы как-то криво новости читаете) Проект подготовлен и вынесен на обсуждение Это не разрешение
Вы как-то криво новости читаете) Проект подготовлен и вынесен на обсуждение Это не разрешение
Я ниче не менял, просто из статьи скопипастил, можете сравнить. Как написали - так и читаю
Видимо всё-таки уже разрешили, обсуждение - чисто формальности для галочки
[Исправлено: maxsaf, 09.06.2021 - 21:39]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.06.21 - 22:29
Все что нужно знать, о производстве товаров в Казакели, в одном ролике
Рс
Что то тему про рекламу обид КСТУ закрыли..обидно!
Рс но моё мнение может не совпадать с Алда-р
Рс
Что то тему про рекламу обид КСТУ закрыли..обидно!
Рс но моё мнение может не совпадать с Алда-р
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.06.21 - 22:35
Цитата:
Точно!
Надо читать так.
Ура! Иииху!
Арабским шейхам-батырам-благодетелям разрешили охотиться на какуютотьфу птицку в Казахстане
Виват кормильцам!
Иииихуууу
abaika95:
Вы как-то криво новости читаете)
Вы как-то криво новости читаете)
Точно!
Надо читать так.
Ура! Иииху!
Арабским шейхам-батырам-благодетелям разрешили охотиться на какуютотьфу птицку в Казахстане
Виват кормильцам!
Иииихуууу
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 00:23
Пример того как государство спонсирует враньё про героев ВОВ
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 02:14
Цитата:
Хахаха, буренка херенка)) Куат, кто кого кормит?
Че там про не плюй в колодец?
Coopidon:
Все что нужно знать, о производстве товаров в Казакели, в одном ролике
Все что нужно знать, о производстве товаров в Казакели, в одном ролике
Хахаха, буренка херенка)) Куат, кто кого кормит?
Че там про не плюй в колодец?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 02:16
Цитата:
Целый лям баксов приплывет, ура ))
Coopidon:
Надо читать так.
Надо читать так.
Целый лям баксов приплывет, ура ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 02:34
Цитата:
Не хочет Куатик коров пасти, офис снял, в офисе сидеть хочет А теперь молоко ему не нравится. Куат, надо бы запретить всю ХЕРЕНКУ
Coopidon:
Не хочет Куатик коров пасти, офис снял, в офисе сидеть хочет А теперь молоко ему не нравится. Куат, надо бы запретить всю ХЕРЕНКУ
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 03:17
Цитата:
А я решил вот заранее проверить, как там в тридцатке. Ниче хорошего - сыто, скучно
Казахстан критически отдаляется от цели вхождения в тридцатку наиболее развитых стран мира. Мы начали движение в обратном направлении, примите наши поздравления", - сказал Айкын Конуров на заседании Мажилиса по итогам отчета правительства за 2020 год.
А я решил вот заранее проверить, как там в тридцатке. Ниче хорошего - сыто, скучно
С
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 08:05
Цитата:
Ради денег мать родную продадут.Торгаши.Тьфу.
maxsaf:
Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в Казахстане тыц При этом ставка платы за добывание одной особи дрофы-красотки устанавливается в размере 758 420 тенге (260 месячных расчетных показателей).
Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в Казахстане тыц При этом ставка платы за добывание одной особи дрофы-красотки устанавливается в размере 758 420 тенге (260 месячных расчетных показателей).
Ради денег мать родную продадут.Торгаши.Тьфу.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 10:13
Цитата:
Та подождите вы плеваться - это ж вроде как не точно еще, на рассмотрении только
Сергей kst:
Ради денег мать родную продадут.Торгаши.Тьфу.
Ради денег мать родную продадут.Торгаши.Тьфу.
Та подождите вы плеваться - это ж вроде как не точно еще, на рассмотрении только
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 10:35
Цитата:
Ты скопипастил заголовок желтушный
Так сказать попал на кликбейт это называется
По типу "Полиция в Костанае стреляло в машину с ребенком"))) и сразу интересно)
Цитата:
Погремушка обожает куатика из далека
Видосики его тискает
По ночам пересматривает, чемодан поглаживая)
Цитата:
Кормит? Вроде как рынок решает
Закупают самое дешёвое что производит сосед
Перестанем закупать,Китай займет рынок
Ещё дешевле но Россия обидется))
Плакать начнет,ныть по телику как с тем Лукашенко)Цитата:
Говорящая голова Конуров завтра скажет что вода мокрая а ночью темно
Так сказать по заветам жирика заявляет вещи которые и так понятны и те которые ему разрешают озвучивать)
maxsaf:
Я ниче не менял, просто из статьи скопипастил,
Я ниче не менял, просто из статьи скопипастил,
Ты скопипастил заголовок желтушный
Так сказать попал на кликбейт это называется
По типу "Полиция в Костанае стреляло в машину с ребенком"))) и сразу интересно)
Цитата:
Coopidon:
Все что нужно знать, о производстве товаров в Казакели, в одном ролике
Все что нужно знать, о производстве товаров в Казакели, в одном ролике
Погремушка обожает куатика из далека
Видосики его тискает
По ночам пересматривает, чемодан поглаживая)
Цитата:
maxsaf:
Че там про не плюй в колодец?
Че там про не плюй в колодец?
Кормит? Вроде как рынок решает
Закупают самое дешёвое что производит сосед
Перестанем закупать,Китай займет рынок
Ещё дешевле но Россия обидется))
Плакать начнет,ныть по телику как с тем Лукашенко)Цитата:
maxsaf:
направлении, примите наши поздравления", - сказал Айкын Конуров
направлении, примите наши поздравления", - сказал Айкын Конуров
Говорящая голова Конуров завтра скажет что вода мокрая а ночью темно
Так сказать по заветам жирика заявляет вещи которые и так понятны и те которые ему разрешают озвучивать)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 20:26
Цитата:
Ну так и "Куат и Ко" пусть тогда завалят... А то видите ли они тут всех неблагодарных кормят, а неблагодарные их язык не учат. Я чет не помню, чтобы меня кто-то кормил. Про "не плюй в колодец" это из их любимых и частых каментов, просто к ним же и вернулось
abaika95:
Кормит? Вроде как рынок решает Закупают самое дешёвое что производит сосед Перестанем закупать,Китай займет рынок Ещё дешевле но Россия обидется))
Кормит? Вроде как рынок решает Закупают самое дешёвое что производит сосед Перестанем закупать,Китай займет рынок Ещё дешевле но Россия обидется))
Ну так и "Куат и Ко" пусть тогда завалят... А то видите ли они тут всех неблагодарных кормят, а неблагодарные их язык не учат. Я чет не помню, чтобы меня кто-то кормил. Про "не плюй в колодец" это из их любимых и частых каментов, просто к ним же и вернулось
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 20:31
Провокации продолжаются. Я очень удивлюсь, если это однажды не выстрелит.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.06.21 - 20:38
Цитата:
Какой же это рынок, если решает не цена, а обиды. А вы точно уверены, что молоко китайское будет дешевле при том же качестве?
abaika95:
Китай займет рынок Ещё дешевле но Россия обидется
Китай займет рынок Ещё дешевле но Россия обидется
Какой же это рынок, если решает не цена, а обиды. А вы точно уверены, что молоко китайское будет дешевле при том же качестве?
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