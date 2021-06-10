Отправлено: - 16:43

Экоактивист Максим ФРОЛОВ бьёт тревогу: в Рудном строительный мусор с территории СШ№18, где в этом году идет капитальный ремонт, вывезли на окраину города в район нефтеранилища. Вывозили на открытых фурах так, что часть мусора осталась лежать по пути автомобилей. И если нарушение правил перевозки возмутил полицию, то вот складирование строительных отходов кажется пока беспокоит только Фролова.