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≡ «По договоренности с владельцем участка...» - Как ремонт школы в Рудном обернулся экологическим скандалом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41698
«По договоренности с владельцем участка...» - Как ремонт школы в Рудном обернулся экологическим скандалом
Отправлено: 10.06.21 - 16:43
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Экоактивист Максим ФРОЛОВ бьёт тревогу: в Рудном строительный мусор с территории СШ№18, где в этом году идет капитальный ремонт, вывезли на окраину города в район нефтеранилища. Вывозили на открытых фурах так, что часть мусора осталась лежать по пути автомобилей. И если нарушение правил перевозки возмутил полицию, то вот складирование строительных отходов кажется пока беспокоит только Фролова.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
76
Re: «По договоренности с владельцем участка...» - Как ремонт...
Отправлено: 10.06.21 - 16:43
#1
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- Департамент экологии по Костанайской области совместно с Проектным офисом «Qostanai – adaldyq alany» осуществили совместный выезд в Рудный по факту обращения Фрорлова.Фрорлова - исправьте пожалуйста.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
741
«По договоренности с владельцем участка...» - Как ремонт школы в Рудном обернулся экологическим скандалом
Отправлено: 10.06.21 - 16:46
#2
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Исправил. Спасибо
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