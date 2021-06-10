Отправлено: - 15:04

Сергей kst: у нас не так что-ли?

Сергей kst:

У меня много родственников в России живут,знакомых и друзей.И они себя за безропотное стадо не считают.Прекрасно живут,работают,ездят отдыхать-от Владивостока до Кавказа.У братьев -семьи.Получили большие подъемные на первого и второго ребенка.Своя жилплощадь.Говорят -ноют там только бездельники

Сергей kst:

Что бы там не трындели,Россия многонациональная,великая и огромная страна

Сергей kst:

нет.И наша страна,хоть она и независима ,зависит от России очень сильно.

Сергей kst:

сильно.А если нет-что тогда туда все прутся?

Сергей kst:

игордые?Планируем собирать лады на дизельном заводе,катаем арматуру на прокатном стане возле того же дизельного.Тащим Тойоты,WVагены сборки РФ,везем разное сырье,тоже мясо в Астыкжане россиских производителей.Машин с РФ номерами- море.Абитуриетнты едут учиться.

Сергей kst:

Если госдеп ругает,и дает команду тявкать своим шавкам-значит дорога верная.

Сергей kst:

В России хотябы хватает мужества отстаивать свои интересы,и это реально видно.

Сергей kst:

А у нас-и нашим и вашим подмахивают-"гордые и независимые .

Цитата:И тут же)Цитата:Так у нас не также как? У нас также безропотное стадо или всё-таки прекрасно жить и работать прекрасно,главное работай?)Цитата:Многонациональная-да,это никто не оспариваетВеликая незнаю,в чем величие? Полуострова отбирать у маленьких соседей? Или дворцы строить в Геленджике это величие? Так Азербайджан вон тоже это могет,тоже великая страна? Пособие как в загнивающий европах типа Швеции или пенсии,или дороги или уровень жизни и культура позволяет сравнится? Так в чем величие то? Россия это обычная постсовесткая страна с теми же проблемами что в Киргизии что в Туркмении что в БелоруссииДа только газопровод от СССР осталсяИ в начале 2000ых резко цена на нефть подскочилаВот это да!Страна бензоколонка)Последний тезис про огромную то не спорю,большая да,сравнимо с АфрикойИ что?Цитата:И от Китая зависим и от Европы,вообще в мире наверно только Китай может считать себя независимым от чужих экономик да и тоЦитата:Русские уезжают туда где им по их мнению будет удобнее житьТаджики едут на работу и возвращаются обратно потомучто у себя в страна после 10 летней гражданской войны полный швах в провинцииНемцы прутся в Россию? Шведы? Американцы? Да теже прибалты? Чтож русские из Прибалтики не хотят на историческую родину а сидят без прав в Эстонии и Латвии?) Держава же великая под боком))Цитата:Что во всем перечисленным плохого? Это капитализм называетсяЦитата:А если российская пропаганда в ответ включает истерику тоже дорога верная?Цитата:Воооот тут бооольшой вопросВ Сирии интересы кого отстаивают? Газпрома и трубы?На Донбассе много что отстояли? В Приднестровье? Абхазию и южную Осетию так и оставили не пришей кобыле хвостИнтересы олигархической верхушки которая затевает военные авантюры ради своей выгоды это не интересы государства и народа) для того Кисилев и Шейнин и вещают 24/7 чтобы вы поверили в вкликодержавностьТак сказать играют на чувствах людейЦитата:А по другому никак между двумя волками