Сабыр: Народ превратили в безропотное стадо,что хочет-то и творит.
У меня много родственников в России живут,знакомых и друзей.И они себя за безропотное стадо не считают.Прекрасно живут,работают,ездят отдыхать-от Владивостока до Кавказа.У братьев -семьи.Получили большие подъемные на первого и второго ребенка.Своя жилплощадь.Говорят -ноют там только бездельники.(впрочем как и везде). Что бы там не трындели,Россия многонациональная,великая и огромная страна.И с этим придется считаться,хотите вы этого или нет.И наша страна,хоть она и независима ,зависит от России очень сильно.А если нет-что тогда туда все прутся?Если мы и прочие такие независимые игордые?Планируем собирать лады на дизельном заводе,катаем арматуру на прокатном стане возле того же дизельного.Тащим Тойоты,WVагены сборки РФ,везем разное сырье,тоже мясо в Астыкжане россиских производителей.Машин с РФ номерами- море.Абитуриетнты едут учиться. Если госдеп ругает,и дает команду тявкать своим шавкам-значит дорога верная. В России хотябы хватает мужества отстаивать свои интересы,и это реально видно. А у нас-и нашим и вашим подмахивают-"гордые и независимые .
Сергей kst: У меня много родственников в России живут,знакомых и друзей.И они себя за безропотное стадо не считают.Прекрасно живут,работают,ездят отдыхать-от Владивостока до Кавказа.У братьев -семьи.Получили большие подъемные на первого и второго ребенка.Своя жилплощадь.Говорят -ноют там только бездельники
Так у нас не также как? У нас также безропотное стадо или всё-таки прекрасно жить и работать прекрасно,главное работай?) Цитата:
Сергей kst: Что бы там не трындели,Россия многонациональная,великая и огромная страна
Многонациональная-да,это никто не оспаривает Великая незнаю,в чем величие? Полуострова отбирать у маленьких соседей? Или дворцы строить в Геленджике это величие? Так Азербайджан вон тоже это могет,тоже великая страна? Пособие как в загнивающий европах типа Швеции или пенсии,или дороги или уровень жизни и культура позволяет сравнится? Так в чем величие то? Россия это обычная постсовесткая страна с теми же проблемами что в Киргизии что в Туркмении что в Белоруссии Да только газопровод от СССР остался И в начале 2000ых резко цена на нефть подскочила Вот это да! Страна бензоколонка) Последний тезис про огромную то не спорю,большая да,сравнимо с Африкой И что? Цитата:
Сергей kst: нет.И наша страна,хоть она и независима ,зависит от России очень сильно.
И от Китая зависим и от Европы,вообще в мире наверно только Китай может считать себя независимым от чужих экономик да и то Цитата:
Сергей kst: сильно.А если нет-что тогда туда все прутся?
Русские уезжают туда где им по их мнению будет удобнее жить Таджики едут на работу и возвращаются обратно потомучто у себя в страна после 10 летней гражданской войны полный швах в провинции Немцы прутся в Россию? Шведы? Американцы? Да теже прибалты? Чтож русские из Прибалтики не хотят на историческую родину а сидят без прав в Эстонии и Латвии?) Держава же великая под боком)) Цитата:
Сергей kst: игордые?Планируем собирать лады на дизельном заводе,катаем арматуру на прокатном стане возле того же дизельного.Тащим Тойоты,WVагены сборки РФ,везем разное сырье,тоже мясо в Астыкжане россиских производителей.Машин с РФ номерами- море.Абитуриетнты едут учиться.
Что во всем перечисленным плохого? Это капитализм называется Цитата:
Сергей kst: Если госдеп ругает,и дает команду тявкать своим шавкам-значит дорога верная.
А если российская пропаганда в ответ включает истерику тоже дорога верная?Цитата:
Сергей kst: В России хотябы хватает мужества отстаивать свои интересы,и это реально видно.
Воооот тут бооольшой вопрос В Сирии интересы кого отстаивают? Газпрома и трубы? На Донбассе много что отстояли? В Приднестровье? Абхазию и южную Осетию так и оставили не пришей кобыле хвост Интересы олигархической верхушки которая затевает военные авантюры ради своей выгоды это не интересы государства и народа) для того Кисилев и Шейнин и вещают 24/7 чтобы вы поверили в вкликодержавность Так сказать играют на чувствах людей Цитата:
Сергей kst: А у нас-и нашим и вашим подмахивают-"гордые и независимые .
dvb: Это ты то с мозгами? Выпускник аульной школы, хуже кайрата бегунка. Тот хоть копипастить научился
Я то причём, тем более копипаст пока ещё никто не отменял. Но ничего скоро вас на ноль умножат, на свой чебурнет перейдёте и всё будет нормально у поуехавщих в Первопрестольную. На счет копипаста три года тому назад отмечал отдельным грамотеям, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Кто не согласен с нами, мы их копипастом и пруфами завалим, типа кто не с нами, тот против нас. Вы интеллектуалы и грамотеи ещё те, что, какими то обозревателями иностранной прессы себя возомнили или пресс-секретарями Белого дома подрабатываете? У нас на бытовом уровне, покручу преступления и другие правонарушения совершаются, кого хотите удивить то?
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