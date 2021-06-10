Отправлено: - 14:02

Сабыр:

Народ превратили в безропотное стадо,что хочет-то и творит.

Цитата:У меня много родственников в России живут,знакомых и друзей.И они себя за безропотное стадо не считают.Прекрасно живут,работают,ездят отдыхать-от Владивостока до Кавказа.У братьев -семьи.Получили большие подъемные на первого и второго ребенка.Своя жилплощадь.Говорят -ноют там только бездельники.(впрочем как и везде).Что бы там не трындели,Россия многонациональная,великая и огромная страна.И с этим придется считаться,хотите вы этого или нет.И наша страна,хоть она и независима,зависит от России очень сильно.А если нет-что тогда туда все прутся?Если мы и прочие такие независимые игордые?Планируем собирать лады на дизельном заводе,катаем арматуру на прокатном стане возле того же дизельного.Тащим Тойоты,WVагены сборки РФ,везем разное сырье,тоже мясо в Астыкжане россиских производителей.Машин с РФ номерами- море.Абитуриетнты едут учиться.Если госдеп ругает,и дает команду тявкать своим шавкам-значит дорога верная.В России хотябы хватает мужества отстаивать свои интересы,и это реально видно.А у нас-и нашим и вашим подмахивают-"гордые и независимые .