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≡ ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41697
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 09:40
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Московский городской суд признал организацию "Фонд борьбы с коррупцией" и сеть штабов российского оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями.
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§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
378
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 14:02
#30
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Цитата:
Сабыр:
Народ превратили в безропотное стадо,что хочет-то и творит.

У меня много родственников в России живут,знакомых и друзей.И они себя за безропотное стадо не считают.Прекрасно живут,работают,ездят отдыхать-от Владивостока до Кавказа.У братьев -семьи.Получили большие подъемные на первого и второго ребенка.Своя жилплощадь.Говорят -ноют там только бездельники.(впрочем как и везде).
Что бы там не трындели,Россия многонациональная,великая и огромная страна.И с этим придется считаться,хотите вы этого или нет.И наша страна,хоть она и независима :lol: ,зависит от России очень сильно.А если нет-что тогда туда все прутся?Если мы и прочие такие независимые игордые?Планируем собирать лады на дизельном заводе,катаем арматуру на прокатном стане возле того же дизельного.Тащим Тойоты,WVагены сборки РФ,везем разное сырье,тоже мясо в Астыкжане россиских производителей.Машин с РФ номерами- море.Абитуриетнты едут учиться.
Если госдеп ругает,и дает команду тявкать своим шавкам-значит дорога верная.
В России хотябы хватает мужества отстаивать свои интересы,и это реально видно.
А у нас-и нашим и вашим подмахивают-"гордые и независимые .
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
241
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 14:20
#31
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Цитата:
abaika95:
вскрывало огромные дворцы

Консервным ножом вскрывало? Какой ФБК - такие и расследования
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
241
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 14:28
#32
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Цитата:
Сергей kst:
Свои дрова разгребать нужно.

За это не платят, да еще и по шапке надают :lol:
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