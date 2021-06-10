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ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41697
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 09:40
Московский городской суд признал организацию "Фонд борьбы с коррупцией" и сеть штабов российского оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями.
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Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 11:33
Цитата:
Вот беда - суд ночью))) Мыши свою инаугурацию могут провести почти что в тайне, а тут какой-то суд Какой нафиг это суд, если у него нет независимости от исполнительной власти и политического руководства страны, это уже не суд, это бутафория, тем более, в подобных вопросах - всё что угодно признают. Всерьёз воспринимать решения таких вот "судов" - это даже глупо, как мне кажется.
Добринцофф:
Почему ночью?
Почему ночью?
Вот беда - суд ночью))) Мыши свою инаугурацию могут провести почти что в тайне, а тут какой-то суд Какой нафиг это суд, если у него нет независимости от исполнительной власти и политического руководства страны, это уже не суд, это бутафория, тем более, в подобных вопросах - всё что угодно признают. Всерьёз воспринимать решения таких вот "судов" - это даже глупо, как мне кажется.
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 11:37
Цитата:
Вообще не тот уровень и даже близко Представляет угрозу максимум местным чинушам, и то насколько видно, в последнее время более лояльным к ним стал.
maxsaf:
Сталкер получается тоже приплыл
Сталкер получается тоже приплыл
Вообще не тот уровень и даже близко Представляет угрозу максимум местным чинушам, и то насколько видно, в последнее время более лояльным к ним стал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8200
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 11:39
Цитата:
Ирония в том что она вроде и не скрывается
И имущество в РК все на виду и все уже кто мог, уже его израсследовали и знамо чем владеет дочь первого президента типо телеканала хабара и.т.д.))
Цитата:
А вот тут вопрос на одном хабаре можно сделать такие бабки на покупку домов? А ещё отельный бизнес и ещё и ещё и ещё
Если все вскрыть то наверно выяснится что доход позволяет
Справедливо ли это? Ну конечно нет,мы все сами хотим эти отели держать) и сами хотим дома в Англии)
А вот к примеру у Путина якобы ничего нет)) кроме скромной квартирки а дворцы это все так,приходящие уходящее и вообще враньё)лицемерие или державность? и негоже кривозубым крестьянам о царевых покоях возмущаться)) Цитата:
Согласен
Если только оппозиция не ставит целью подрыв государства как основы
Тоесть когда оппозиция в России обращается за помощью к примеру к Германии то хотябы понятно,Германия строит модель свободного государства и не лезет в проблемы других страну силовым методом
А вот когда оппозиция на подсосе у США тут возникают вопросы
Как страна где также в 50ые была объявлена охота на ведьм
Где выгоняли с работы и сажали только заподозрив человека к сочувствию коммунистическим взглядам
Где также давили несогласных
Где убивали профсоюзных лидеров
Где финансируют террористические организации ради своих геополитических целей
Страна где пытали людей током в тюрьмах забивали до смерти выбивая показания
Как такая страна может пропагандировать свободу слова и права человека?
Советский союз не зря в риторике с США использовал в свое время аргументы типо whataboutism и у вас негров линчуют))
Какбы так сказать,чья бы корова мычала про свободу слова?
Сергей kst:
Ирония в том,что суд Англии рассматривал дело о имуществе действующего госслужащего,и не простого,а золотого,и папа решал вопрос
Ирония в том,что суд Англии рассматривал дело о имуществе действующего госслужащего,и не простого,а золотого,и папа решал вопрос
Ирония в том что она вроде и не скрывается
И имущество в РК все на виду и все уже кто мог, уже его израсследовали и знамо чем владеет дочь первого президента типо телеканала хабара и.т.д.))
Цитата:
Сергей kst:
И какого хрена он не за решеткой?-(риторический вопрос)Явно,она трудилась в поте лица,и заработала свои миллионы,а мы-бишара босая,просто завидуем матери одиночке.
И какого хрена он не за решеткой?-(риторический вопрос)Явно,она трудилась в поте лица,и заработала свои миллионы,а мы-бишара босая,просто завидуем матери одиночке.
А вот тут вопрос на одном хабаре можно сделать такие бабки на покупку домов? А ещё отельный бизнес и ещё и ещё и ещё
Если все вскрыть то наверно выяснится что доход позволяет
Справедливо ли это? Ну конечно нет,мы все сами хотим эти отели держать) и сами хотим дома в Англии)
А вот к примеру у Путина якобы ничего нет)) кроме скромной квартирки а дворцы это все так,приходящие уходящее и вообще враньё)лицемерие или державность? и негоже кривозубым крестьянам о царевых покоях возмущаться)) Цитата:
Mr_negotive:
Если государство сделало невозможным существование здоровой национальной оппозиции, в том числе, используя запрещённые в этом средства и методы, устанавливая господство правящей воровской прослойки с использованием государственных материальных и силовых ресурсов, то у противной стороны разве не появляется полное моральное право на использование более расширенных средств и методов в борьбе с такой властью?
Если государство сделало невозможным существование здоровой национальной оппозиции, в том числе, используя запрещённые в этом средства и методы, устанавливая господство правящей воровской прослойки с использованием государственных материальных и силовых ресурсов, то у противной стороны разве не появляется полное моральное право на использование более расширенных средств и методов в борьбе с такой властью?
Согласен
Если только оппозиция не ставит целью подрыв государства как основы
Тоесть когда оппозиция в России обращается за помощью к примеру к Германии то хотябы понятно,Германия строит модель свободного государства и не лезет в проблемы других страну силовым методом
А вот когда оппозиция на подсосе у США тут возникают вопросы
Как страна где также в 50ые была объявлена охота на ведьм
Где выгоняли с работы и сажали только заподозрив человека к сочувствию коммунистическим взглядам
Где также давили несогласных
Где убивали профсоюзных лидеров
Где финансируют террористические организации ради своих геополитических целей
Страна где пытали людей током в тюрьмах забивали до смерти выбивая показания
Как такая страна может пропагандировать свободу слова и права человека?
Советский союз не зря в риторике с США использовал в свое время аргументы типо whataboutism и у вас негров линчуют))
Какбы так сказать,чья бы корова мычала про свободу слова?
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 11:39
Цитата:
И ведь порешал,сняли аресты. Поэтому убеждаемся,что денежки все любят. Просто вопрос в сумме. А путин да,постепенно превращает РФ в Северную Корею. Тенденция,конечно, не хорошая. Народ превратили в безропотное стадо,что хочет-то и творит.
Сергей kst:
,и папа решал вопрос
,и папа решал вопрос
И ведь порешал,сняли аресты. Поэтому убеждаемся,что денежки все любят. Просто вопрос в сумме. А путин да,постепенно превращает РФ в Северную Корею. Тенденция,конечно, не хорошая. Народ превратили в безропотное стадо,что хочет-то и творит.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11976
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 11:47
персонаж Н.В.Гоголя сказал в свое время-
"Я тебя породил ,я тебя и убью."
если принять что пациент- проект Кремля,
то эта фраза тут к месту.
правда тут есть и другие претенденты.
"Госдеп США недоволен этим решением суда:
Мы осуждаем сегодняшнее решение.."
волнуются,мол наш проект это..
тут к месту тогда другое
"На воре и шапка горит"
"Я тебя породил ,я тебя и убью."
если принять что пациент- проект Кремля,
то эта фраза тут к месту.
правда тут есть и другие претенденты.
"Госдеп США недоволен этим решением суда:
Мы осуждаем сегодняшнее решение.."
волнуются,мол наш проект это..
тут к месту тогда другое
"На воре и шапка горит"
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11976
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 11:55
Цитата:
Да? ты так решил? а народ это знает?
дело в том что меньшинство - это те ,
мнение которых ты тут выставляешь.
секта пациента, эховцы,дождевики.--
-, целых ноль десятых процента в принципе.
им конечно обидно,вот и приходится надрываться
в придумывании кличек,оскорблений,на большее то неспособны.
погавкать из-за угла, все,на этом все кончается.
Сабыр:
Народ превратили в безропотное стадо,
Народ превратили в безропотное стадо,
Да? ты так решил? а народ это знает?
дело в том что меньшинство - это те ,
мнение которых ты тут выставляешь.
секта пациента, эховцы,дождевики.--
-, целых ноль десятых процента в принципе.
им конечно обидно,вот и приходится надрываться
в придумывании кличек,оскорблений,на большее то неспособны.
погавкать из-за угла, все,на этом все кончается.
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 11:57
Цитата:
Цитата:
У меня были бы вопросы, если бы оппозиция обращалась за помощью к ИГИЛ или к Талибану
А Госдеп... Ну что Госдеп?!)))
Госдеп как Госдеп, не признан экстремистской или террористической структурой в России.
Кстати, а почему ещё не признали?
И вообще, в своё время СССР миллионами тон получал помощь из тех же штатов. Ничего, те помогали, другие под штатовскую дудку не плясали. Тут в общем не всё так однозначно.
abaika95:
за помощью к примеру к Германии то хотябы понятно,Германия строит модель свободного государства
за помощью к примеру к Германии то хотябы понятно,Германия строит модель свободного государства
Цитата:
abaika95:
когда оппозиция на подсосе у США тут возникают вопросы
когда оппозиция на подсосе у США тут возникают вопросы
У меня были бы вопросы, если бы оппозиция обращалась за помощью к ИГИЛ или к Талибану
А Госдеп... Ну что Госдеп?!)))
Госдеп как Госдеп, не признан экстремистской или террористической структурой в России.
Кстати, а почему ещё не признали?
И вообще, в своё время СССР миллионами тон получал помощь из тех же штатов. Ничего, те помогали, другие под штатовскую дудку не плясали. Тут в общем не всё так однозначно.
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 11:59
Цитата:
Как и грамотных и понимающих людей,шура. Не всем быть с мозгами,природа..
alex_60:
целых ноль десятых процента в принципе
целых ноль десятых процента в принципе
Как и грамотных и понимающих людей,шура. Не всем быть с мозгами,природа..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4689
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 12:01
Касаемо Сталкера, он может только рыться в грязном белье и выставить напоказ, а то что комерсы уже в отчаянии собирают деньги на командировочные для нанятого адвоката в престольный град с материалами подстрекательств и подстав творимые участковыми никого видимо не волнует. Чего хорошего ждать от мелких буржуев, революции обычно зреют в их рядах,
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 12:14
Цитата:
а сталкер тут причем? Он что ли вместо этого адвоката должен защищать комерсов и ехать в престольный град?
сайлау курманов:
комерсы уже в отчаянии собирают деньги на командировочные для нанятого адвоката
комерсы уже в отчаянии собирают деньги на командировочные для нанятого адвоката
а сталкер тут причем? Он что ли вместо этого адвоката должен защищать комерсов и ехать в престольный град?
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 13:21
Цитата:
у нас не так что-ли?Еще раз говорю,плевать,что там у соседей.Свои дрова разгребать нужно.
Сабыр:
Народ превратили в безропотное стадо,что хочет-то и творит.
Народ превратили в безропотное стадо,что хочет-то и творит.
у нас не так что-ли?Еще раз говорю,плевать,что там у соседей.Свои дрова разгребать нужно.
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 13:29
Цитата:
Вот именно,и даже не скрываются,а нагло тырят всеми возможными способами.
abaika95:
Ирония в том что она вроде и не скрывается И имущество в РК все на виду и все уже кто мог, уже его израсследовали и знамо чем владеет дочь первого президента типо телеканала хабара и.т.д.))
Ирония в том что она вроде и не скрывается И имущество в РК все на виду и все уже кто мог, уже его израсследовали и знамо чем владеет дочь первого президента типо телеканала хабара и.т.д.))
Вот именно,и даже не скрываются,а нагло тырят всеми возможными способами.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 221
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 13:43
Цитата:
Это ты то с мозгами? Выпускник аульной школы, хуже кайрата бегунка. Тот хоть копипастить научился
Сабыр:
alex_60: целых ноль десятых процента в принципе Как и грамотных и понимающих людей,шура. Не всем быть с мозгами,природа..
alex_60: целых ноль десятых процента в принципе Как и грамотных и понимающих людей,шура. Не всем быть с мозгами,природа..
Это ты то с мозгами? Выпускник аульной школы, хуже кайрата бегунка. Тот хоть копипастить научился
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 13:43
Цитата:
Госдеп-хуже.Госдеп в свое время и вырастил бандформирование типа талибана и игила.Цитата:
Да да,знаем мы как они помогают-меняют стеклянные бусы на золото)
Mr_negotive:
У меня были бы вопросы, если бы оппозиция обращалась за помощью к ИГИЛ или к Талибану А Госдеп... Ну что Госдеп?!))) Госдеп как Госдеп, не признан экстремистской или террористической структурой в России.
У меня были бы вопросы, если бы оппозиция обращалась за помощью к ИГИЛ или к Талибану А Госдеп... Ну что Госдеп?!))) Госдеп как Госдеп, не признан экстремистской или террористической структурой в России.
Госдеп-хуже.Госдеп в свое время и вырастил бандформирование типа талибана и игила.Цитата:
Mr_negotive:
И вообще, в своё время СССР миллионами тон получал помощь из тех же штатов.
И вообще, в своё время СССР миллионами тон получал помощь из тех же штатов.
Да да,знаем мы как они помогают-меняют стеклянные бусы на золото)
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 13:43
Цитата:
Надеюсь,вы понимаете что реально всем СНГ руководит один не молодой мужчина из Кремля. А здесь у нас так,чуть подправляют вектор Или мы Независимые? Одна шайка лейка.
Сергей kst:
плевать,что там у соседей
плевать,что там у соседей
Надеюсь,вы понимаете что реально всем СНГ руководит один не молодой мужчина из Кремля. А здесь у нас так,чуть подправляют вектор Или мы Независимые? Одна шайка лейка.
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