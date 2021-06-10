Отправлено: - 11:42

Дом № 19 успешно сдали в эксплуатацию, но жильцы уже второй год вместе с председателем ОСИ борются с регулярным подтоплением. И если в 2020 году власти и подрядчик еще пытались что-то сделать, то в 2021-м владельцы квартир остались наедине с проблемой.