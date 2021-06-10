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≡ Мужчин, укравших у пассажирки поезда Костанай-Алматы 117 млн тенге, задержала полиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41697
Мужчин, укравших у пассажирки поезда Костанай-Алматы 117 млн тенге, задержала полиция
Отправлено: 10.06.21 - 09:21
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Кража произошла 31 мая. Девушка везла с собой в поезде сумку, в которой было 116 900 000 тенге. Вечером она легла спать, а, проснувшись ночью на станции Жаксы, обнаружила, что сумки нет. Подозреваемые – уроженцы Костаная, проживали в столице.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
374
Re: Мужчин, укравших у пассажирки поезда Костанай-Алматы 117 млн...
Отправлено: 10.06.21 - 09:21
#1
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Цитата:
У 22-летней пассажирки поезда Костанай – Алматы украли сумку со 117 млн тенге.

Источник:

Хорошо "зарабатывает" девушка.Думаю у финпола возникнут вопросы.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10563
Re: Мужчин, укравших у пассажирки поезда Костанай-Алматы 117 млн...
Отправлено: 10.06.21 - 10:17
#2
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Цитата:
Сергей kst:
Думаю у финпола возникнут вопросы.

Очень сомневаюсь :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4688
Re: Мужчин, укравших у пассажирки поезда Костанай-Алматы 117 млн...
Отправлено: 10.06.21 - 11:39
#3
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Наличными Пользуются нынче только мутные личности , кто белый и пушистый, тому таскать сумку огромный риск, хорошо что башку не оторвали
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