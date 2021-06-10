Отправлено: - 11:39

Сергей kst:

Ирония в том,что суд Англии рассматривал дело о имуществе действующего госслужащего,и не простого,а золотого,и папа решал вопрос

Сергей kst:

И какого хрена он не за решеткой?-(риторический вопрос)Явно,она трудилась в поте лица,и заработала свои миллионы,а мы-бишара босая,просто завидуем матери одиночке.

Mr_negotive:

Если государство сделало невозможным существование здоровой национальной оппозиции, в том числе, используя запрещённые в этом средства и методы, устанавливая господство правящей воровской прослойки с использованием государственных материальных и силовых ресурсов, то у противной стороны разве не появляется полное моральное право на использование более расширенных средств и методов в борьбе с такой властью?

Цитата:Ирония в том что она вроде и не скрываетсяИ имущество в РК все на виду и все уже кто мог, уже его израсследовали и знамо чем владеет дочь первого президента типо телеканала хабара и.т.д.))Цитата:А вот тут вопрос на одном хабаре можно сделать такие бабки на покупку домов? А ещё отельный бизнес и ещё и ещё и ещёЕсли все вскрыть то наверно выяснится что доход позволяетСправедливо ли это? Ну конечно нет,мы все сами хотим эти отели держать) и сами хотим дома в Англии)А вот к примеру у Путина якобы ничего нет)) кроме скромной квартирки а дворцы это все так,приходящие уходящее и вообще враньё)лицемерие или державность? и негоже кривозубым крестьянам о царевых покоях возмущаться)) Цитата:СогласенЕсли только оппозиция не ставит целью подрыв государства как основыТоесть когда оппозиция в России обращается за помощью к примеру к Германии то хотябы понятно,Германия строит модель свободного государства и не лезет в проблемы других страну силовым методомА вот когда оппозиция на подсосе у США тут возникают вопросыКак страна где также в 50ые была объявлена охота на ведьмГде выгоняли с работы и сажали только заподозрив человека к сочувствию коммунистическим взглядамГде также давили несогласныхГде убивали профсоюзных лидеровГде финансируют террористические организации ради своих геополитических целейСтрана где пытали людей током в тюрьмах забивали до смерти выбивая показанияКак такая страна может пропагандировать свободу слова и права человека?Советский союз не зря в риторике с США использовал в свое время аргументы типо whataboutism и у вас негров линчуют))Какбы так сказать,чья бы корова мычала про свободу слова?