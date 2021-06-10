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≡ ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41697
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 09:40
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Московский городской суд признал организацию "Фонд борьбы с коррупцией" и сеть штабов российского оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
374
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 09:40
#1
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Свободу Юрию Деточкину!
Цитата:
Также суд постановил обратить имущество НКО "Фонд борьбы с коррупцией" в собственность Российской Федерации.

Источник:

Ну норм,че.В англии и штатах приняли закон-если государство посчитает,что ваши финансовые средства,или недвижимое имущество -неправедно нажиты-конфисковывают.
Спикер сената казахстанского парламента и старшая дочь бывшего президента страны Дарига Назарбаева названа в суде Лондона одним из конечных владельцев трех арестованных в британской столице объектов недвижимости общей стоимостью более 100 миллионов долларов. После состоявшегося во вторник, 10 марта, судебного заседания в Высоком суде Лондона британские СМИ написали, что конечными собственниками арестованных властями трех объектов недвижимости, оформленных на офшорные компании, являются Дарига Назарбаева, председатель верхней палаты парламента Казахстана и старшая дочь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, а также старший сын Дариги Назарбаевой Нурали Алиев. В публикациях до начала суда британский вещатель BBC называл жильцом одного из замороженных особняков в престижном районе Лондона Нурали Алиева. Радио Азаттык.https://rus.azattyq.org/a/london-homes-linked-to-former-kazakh-presidents-family/30480964.html
Купила,на скромную зарплату :lol:

[Исправлено: Сергей kst, 10.06.2021 - 09:44]
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
79
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 09:54
#2
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А могло быть как-то по-другому?))) Нынче так, экстремизм это всё, что не нравится властям. Незнайка на луне вспомнился :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7934
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 09:55
#3
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Цитата:
Сегодня ночью суд в Москве признал ФБК и сеть штабов Навального экстремистскими организациями

Почему ночью?
Чё нельзя было нормально прийти на работу в 8 утра,посидеть немного и признать?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8200
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 09:58
#4
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Цитата:
Сергей kst:
Спикер сената казахстанского парламента и старшая дочь бывшего президента страны Дарига Назарбаева названа в суде Лондона одним из конечных владельцев трех арестованных в британской столице объектов недвижимости общей стоимостью более 100 миллионов долларов.

Ирония в том что в России ФБК которое также по граждански вскрывало огромные дворцы и имущество нажитое непосильным трудом высших чинуш страны, в итоге оказалось экстремистами)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8200
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 10:03
#5
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Параллельно с этим расследователи из bellingcar и the insider установили что сотрудники НИИ 2 ФСБ в 2019году неоднократно оказывались в тех же городах куда оппозиционный поэт Дмитрий Быков приезжал с лекциями
Напомню что в апреле 2019 году Быков был госпитализирован с теми же симптомами что и Навальный,и также как Навального Быкова успели откачать
bellingcar прямо заявляет что ФСБ пыталась отравить Быкова
А экстремистами признают ФБК)) а в целом...
Все хорошо прекрасная маркиза..все хорошо все хорошо

[Исправлено: abaika95, 10.06.2021 - 10:06]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14025
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 10:06
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Почему ночью?

Я думаю тут два фактора - время зачитывания приговора бывает очень долгим и не обязательно с утра.
Ну а во-вторых, пока биржи закрыты, чтобы не создавать панику. А рубль отреагирует обязательно.
Цитата:
abaika95:
ФБК которое также по граждански вскрывало

А вот мне интересно стало - а на какие коврижки они существовали вообще? Ну не бесплатно же там все работали - офисы по всей стране, техника, зарплаты, текущие траты. На одни донаты не проживешь же.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8200
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 10:09
#7
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Цитата:
Victor Yang:
А вот мне интересно стало - а на какие коврижки они существовали вообще?

А кто теперь узнает то?
Все признали экстремистами и можно хоть с Аль Кайдой их связывать)
Но судя сколько хомячков выходило а сколько ещё пассивно поддерживало Навального вполне возможно, что хомяки донатили ого-го сколько на деятельность ФБК
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10563
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 10:22
#8
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Ну все, Сталкер получается тоже приплыл - в КЗ иногда перенимает опыт северного соседа :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10563
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 10:24
#9
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Цитата:
abaika95:
вполне возможно, что хомяки донатили ого-го сколько на деятельность ФБК

Не хомяки, но конкуренты точно донатили - фбк серьезные тендеры разваливал.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8200
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 10:38
#10
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Цитата:
maxsaf:
Ну все, Сталкер получается тоже приплыл - в КЗ иногда перенимает опыт северного соседа

Ну если начнут перенимать то начнут со СМИ и иноагентов,потом за грантоедов возьмутся
Потом поэтов и оппозиционеров травить будут
Так что Сталкер подождёт))
Цитата:
maxsaf:
Не хомяки, но конкуренты точно донатили - фбк серьезные тендеры разваливал.

Вполне возможно
Если есть инструмент почему бы им не воспользоваться в своих целях
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10563
ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 10:41
#11
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Цитата:
abaika95:
Ну если начнут перенимать то начнут со СМИ и иноагентов,потом за грантоедов возьмутся Потом поэтов и оппозиционеров травить будут

Так это уже пройденный этап. Поройтесь в памяти - примеров хватает 8-)

[Исправлено: maxsaf, 10.06.2021 - 10:42]
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
374
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 11:13
#12
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Цитата:
abaika95:
Ирония в том что в России ФБК которое также по граждански вскрывало огромные дворцы и имущество нажитое непосильным трудом высших чинуш страны, в итоге оказалось экстремистами)))

Ирония в том,что суд Англии рассматривал дело о имуществе действующего госслужащего,и не простого,а золотого,и папа решал вопрос.Меня не интересует ,кто ворует в РФ.А интересует тот,кто ворует в КЗ.И какого хрена он не за решеткой?-(риторический вопрос)Явно,она трудилась в поте лица,и заработала свои миллионы,а мы-бишара босая,просто завидуем матери одиночке.Они там все -трудятся в поте лица,до кровавых мозолей,не покладая рук,на благо народа Казахстана.
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
79
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 11:17
#13
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Цитата:
Victor Yang:
на какие коврижки они существовали вообще?

Очевидно, что на разные. В том числе, и на спонсорскую помощь из-за рубежа. Навальный ни раз был замечен на встрече с иностранными дипломатами. Однако он занимался политической деятельностью, в которой это является абсолютно нормальным.

Иностранное финансирование есть плохо? Быть может. Но тут вспоминается пример Великой социалистической революции, после которой установилась советская власть и не думаю, что советское руководство можно было упрекнуть в работе на запад.

И как бы если организация находится в юрисдикции государства, на территории которого физически находятся её члены, то в чём проблема? Существование парламентских партий за счёт государственного бюджета считается ведь нормальным, а это для страны может быть куда хуже, чем "иноагенты", которые, как правило, точно такие же граждане.

Тут вопрос, как мне кажется, такой - оправдывает ли цель средства, которыми она достигается? Если цель благая, так существенно ли, какие материальные ресурсы используются в её достижении?

Если государство сделало невозможным существование здоровой национальной оппозиции, в том числе, используя запрещённые в этом средства и методы, устанавливая господство правящей воровской прослойки с использованием государственных материальных и силовых ресурсов, то у противной стороны разве не появляется полное моральное право на использование более расширенных средств и методов в борьбе с такой властью? Или режим будет посыпать свои политические структуры государственным золотом, оберегая именно себя штыками своих опричников, а несогласные с этим должны лапу сосать и на кухне возмущаться? :lol:
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
79
Re: ФБК и штабы Навального признали экстремистскими в России
Отправлено: 10.06.21 - 11:28
#14
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Цитата:
abaika95:
в итоге оказалось экстремистами

Поводом, наверняка, послужили события, когда были некоторые беспорядки в Москве, к примеру, когда молодёжь повредила машину ФСБ, и тому подобное. Были конкретные лица, учинившие беспорядки, но это не важно, куда важнее в таком случае признать всю организацию преступной, в данном случае - экстремистской, как будто бы сама эта организация пропагандирует экстремизм и призывает к чему-то запрещённому. Это всё-равно, что если на воровстве будет поймано несколько член "Единой России" или "Нур Отана" все эти структуры признавать преступными :lol: :lol:
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