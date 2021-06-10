Ну норм,че.В англии и штатах приняли закон-если государство посчитает,что ваши финансовые средства,или недвижимое имущество -неправедно нажиты-конфисковывают. Спикер сената казахстанского парламента и старшая дочь бывшего президента страны Дарига Назарбаева названа в суде Лондона одним из конечных владельцев трех арестованных в британской столице объектов недвижимости общей стоимостью более 100 миллионов долларов. После состоявшегося во вторник, 10 марта, судебного заседания в Высоком суде Лондона британские СМИ написали, что конечными собственниками арестованных властями трех объектов недвижимости, оформленных на офшорные компании, являются Дарига Назарбаева, председатель верхней палаты парламента Казахстана и старшая дочь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, а также старший сын Дариги Назарбаевой Нурали Алиев. В публикациях до начала суда британский вещатель BBC называл жильцом одного из замороженных особняков в престижном районе Лондона Нурали Алиева. Радио Азаттык.https://rus.azattyq.org/a/london-homes-linked-to-former-kazakh-presidents-family/30480964.html Купила,на скромную зарплату
Сергей kst: Спикер сената казахстанского парламента и старшая дочь бывшего президента страны Дарига Назарбаева названа в суде Лондона одним из конечных владельцев трех арестованных в британской столице объектов недвижимости общей стоимостью более 100 миллионов долларов.
Ирония в том что в России ФБК которое также по граждански вскрывало огромные дворцы и имущество нажитое непосильным трудом высших чинуш страны, в итоге оказалось экстремистами)))
Параллельно с этим расследователи из bellingcar и the insider установили что сотрудники НИИ 2 ФСБ в 2019году неоднократно оказывались в тех же городах куда оппозиционный поэт Дмитрий Быков приезжал с лекциями Напомню что в апреле 2019 году Быков был госпитализирован с теми же симптомами что и Навальный,и также как Навального Быкова успели откачать bellingcar прямо заявляет что ФСБ пыталась отравить Быкова А экстремистами признают ФБК)) а в целом... Все хорошо прекрасная маркиза..все хорошо все хорошо
Я думаю тут два фактора - время зачитывания приговора бывает очень долгим и не обязательно с утра. Ну а во-вторых, пока биржи закрыты, чтобы не создавать панику. А рубль отреагирует обязательно. Цитата:
abaika95: ФБК которое также по граждански вскрывало
А вот мне интересно стало - а на какие коврижки они существовали вообще? Ну не бесплатно же там все работали - офисы по всей стране, техника, зарплаты, текущие траты. На одни донаты не проживешь же.
Victor Yang: А вот мне интересно стало - а на какие коврижки они существовали вообще?
А кто теперь узнает то? Все признали экстремистами и можно хоть с Аль Кайдой их связывать) Но судя сколько хомячков выходило а сколько ещё пассивно поддерживало Навального вполне возможно, что хомяки донатили ого-го сколько на деятельность ФБК
abaika95: Ирония в том что в России ФБК которое также по граждански вскрывало огромные дворцы и имущество нажитое непосильным трудом высших чинуш страны, в итоге оказалось экстремистами)))
Ирония в том,что суд Англии рассматривал дело о имуществе действующего госслужащего,и не простого,а золотого,и папа решал вопрос.Меня не интересует ,кто ворует в РФ.А интересует тот,кто ворует в КЗ.И какого хрена он не за решеткой?-(риторический вопрос)Явно,она трудилась в поте лица,и заработала свои миллионы,а мы-бишара босая,просто завидуем матери одиночке.Они там все -трудятся в поте лица,до кровавых мозолей,не покладая рук,на благо народа Казахстана.
Victor Yang: на какие коврижки они существовали вообще?
Очевидно, что на разные. В том числе, и на спонсорскую помощь из-за рубежа. Навальный ни раз был замечен на встрече с иностранными дипломатами. Однако он занимался политической деятельностью, в которой это является абсолютно нормальным.
Иностранное финансирование есть плохо? Быть может. Но тут вспоминается пример Великой социалистической революции, после которой установилась советская власть и не думаю, что советское руководство можно было упрекнуть в работе на запад.
И как бы если организация находится в юрисдикции государства, на территории которого физически находятся её члены, то в чём проблема? Существование парламентских партий за счёт государственного бюджета считается ведь нормальным, а это для страны может быть куда хуже, чем "иноагенты", которые, как правило, точно такие же граждане.
Тут вопрос, как мне кажется, такой - оправдывает ли цель средства, которыми она достигается? Если цель благая, так существенно ли, какие материальные ресурсы используются в её достижении?
Если государство сделало невозможным существование здоровой национальной оппозиции, в том числе, используя запрещённые в этом средства и методы, устанавливая господство правящей воровской прослойки с использованием государственных материальных и силовых ресурсов, то у противной стороны разве не появляется полное моральное право на использование более расширенных средств и методов в борьбе с такой властью? Или режим будет посыпать свои политические структуры государственным золотом, оберегая именно себя штыками своих опричников, а несогласные с этим должны лапу сосать и на кухне возмущаться?
Поводом, наверняка, послужили события, когда были некоторые беспорядки в Москве, к примеру, когда молодёжь повредила машину ФСБ, и тому подобное. Были конкретные лица, учинившие беспорядки, но это не важно, куда важнее в таком случае признать всю организацию преступной, в данном случае - экстремистской, как будто бы сама эта организация пропагандирует экстремизм и призывает к чему-то запрещённому. Это всё-равно, что если на воровстве будет поймано несколько член "Единой России" или "Нур Отана" все эти структуры признавать преступными
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