Отправлено: - 11:17

Victor Yang:

на какие коврижки они существовали вообще?

Цитата:Очевидно, что на разные. В том числе, и на спонсорскую помощь из-за рубежа. Навальный ни раз был замечен на встрече с иностранными дипломатами. Однако он занимался политической деятельностью, в которой это является абсолютно нормальным.Иностранное финансирование есть плохо? Быть может. Но тут вспоминается пример Великой социалистической революции, после которой установилась советская власть и не думаю, что советское руководство можно было упрекнуть в работе на запад.И как бы если организация находится в юрисдикции государства, на территории которого физически находятся её члены, то в чём проблема? Существование парламентских партий за счёт государственного бюджета считается ведь нормальным, а это для страны может быть куда хуже, чем "иноагенты", которые, как правило, точно такие же граждане.Тут вопрос, как мне кажется, такой - оправдывает ли цель средства, которыми она достигается? Если цель благая, так существенно ли, какие материальные ресурсы используются в её достижении?Если государство сделало невозможным существование здоровой национальной оппозиции, в том числе, используя запрещённые в этом средства и методы, устанавливая господство правящей воровской прослойки с использованием государственных материальных и силовых ресурсов, то у противной стороны разве не появляется полное моральное право на использование более расширенных средств и методов в борьбе с такой властью? Или режим будет посыпать свои политические структуры государственным золотом, оберегая именно себя штыками своих опричников, а несогласные с этим должны лапу сосать и на кухне возмущаться?