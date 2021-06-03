Чем пять раз оспорить, раз приготовьте. Предмет спора - популярный рецепт из TikTok. Один из вариантов приготовления пасты. С запеченными овощами и сыром фета. Забавно, что мнения о блюде, в основе которого лежат самые что ни на есть классические ингредиенты, столь полярны. От «волшебного вкуса» до «соленое, кислятина, все выкинул». Тем более следует хотя бы разок приготовить. Из спортивного интереса. Читать статью
юля елиссева: Славный Друже Обломофф этот рецепт в своей рубрике -"Ваш рецепт г@вно", однозначно признал сей рецепт гуаном...
Обломов уже давно не объективен Особенно в доставках Одну может обругать на ровном месте за количество салфеток а другую как бы не замечая все косяки (долго везли, салфеток нет,пролился бокс) может восхвалять когда как явно видно посредственность блюда Кароче продался, отписка)))
юля елиссева: самый популярный в рунете кулинарный блогер
"Работа" такая, чего только некоторые не придумают, лишь бы не работать. Янг о другом немного, что не стоит полагаться на чужое мнение (вне зависимости от того, насколько оно популярно), всегда лучше иметь своё (если есть), ну или сравнить . Дора тоже пишет:-"Чем пять раз оспорить, раз приготовьте"
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