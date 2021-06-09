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≡ Небольшой перерыв на дождь - Как будет меняться погода в Костанае и по области в ближайшие 3 дня?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41693
Небольшой перерыв на дождь - Как будет меняться погода в Костанае и по области в ближайшие 3 дня?
Отправлено: 09.06.21 - 23:10
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В Костанае в четверг прогнозируют переменную облачность, днём кратковременный дождь с грозой. Зато в пятницу и субботу осадки маловероятны. В эти дни осадки могут ждать в лучшем случае лишь некоторые районы области.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
635
Re: Небольшой перерыв на дождь - Как будет меняться погода в...
Отправлено: 09.06.21 - 23:10
#1
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Г.Говоров
Не надо ставить знак вопроса в заголовке статьи. Вы же не спрашиваете об этом, а рассказываете.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3404
Re: Небольшой перерыв на дождь - Как будет меняться погода в...
Отправлено: 10.06.21 - 00:19
#2
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Цитата:
electro:

___ Автор , дитя ЕГЭ .
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