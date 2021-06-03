Отправлено: - 11:49

elektron:

чего только некоторые не придумают, лишь бы не работать.

Цитата:Эт фигня, есть на ютубе такой блогер по кличке Кишкоблуд. Тупо ходит по ресторанам и жрет до отвалу. Вот это я понимаю - пахарь