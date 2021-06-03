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≡ Сыр надобно запечь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41693
Сыр надобно запечь
Отправлено: 03.06.21 - 09:35
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Чем пять раз оспорить, раз приготовьте. Предмет спора - популярный рецепт из TikTok. Один из вариантов приготовления пасты. С запеченными овощами и сыром фета. Забавно, что мнения о блюде, в основе которого лежат самые что ни на есть классические ингредиенты, столь полярны. От «волшебного вкуса» до «соленое, кислятина, все выкинул». Тем более следует хотя бы разок приготовить. Из спортивного интереса.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2135
Сыр надобно запечь
Отправлено: 03.06.21 - 09:35
#1
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Славный Друже Обломофф этот рецепт в своей рубрике -"Ваш рецепт г@вно", однозначно признал сей рецепт гуаном...




[Исправлено: юля елиссева, 03.06.2021 - 09:56]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8194
Сыр надобно запечь
Отправлено: 03.06.21 - 10:29
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Славный Друже Обломофф этот рецепт в своей рубрике -"Ваш рецепт г@вно", однозначно признал сей рецепт гуаном...

Обломов уже давно не объективен
Особенно в доставках
Одну может обругать на ровном месте за количество салфеток а другую как бы не замечая все косяки (долго везли, салфеток нет,пролился бокс) может восхвалять когда как явно видно посредственность блюда
Кароче продался, отписка)))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14024
Re: Сыр надобно запечь
Отправлено: 03.06.21 - 10:42
#3
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Цитата:
юля елиссева:
однозначно признал сей рецепт

Ни за что бы не стал полагаться на "кого-то из Ютуба" для своих предпочтений. Из ингредиентов обычно можно понять - понравится блюдо или нет. Тем более, такое простое.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2135
Сыр надобно запечь
Отправлено: 03.06.21 - 11:15
#4
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Цитата:
Victor Yang:
"кого-то из Ютуба" для своих предпочтений

этот кто-то из ютуба, самый популярный в рунете кулинарный блогер и обзорщик доставок еды. Всякие Сралики Ханкишиевы и рядом не стояли.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7048
Сыр надобно запечь
Отправлено: 03.06.21 - 11:34
#5
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Цитата:
юля елиссева:
самый популярный в рунете кулинарный блогер

"Работа" такая, чего только некоторые не придумают, лишь бы не работать. :lol:
Янг о другом немного, что не стоит полагаться на чужое мнение (вне зависимости от того, насколько оно популярно), всегда лучше иметь своё (если есть), ну или сравнить ;-) . Дора тоже пишет:-"Чем пять раз оспорить, раз приготовьте" :lol:

[Исправлено: elektron, 03.06.2021 - 06:34]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7048
Сыр надобно запечь
Отправлено: 03.06.21 - 11:47
#6
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Цитата:
юля елиссева:

К стати о блогерах ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10554
Сыр надобно запечь
Отправлено: 03.06.21 - 11:49
#7
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Цитата:
elektron:
чего только некоторые не придумают, лишь бы не работать.

Эт фигня, есть на ютубе такой блогер по кличке Кишкоблуд. Тупо ходит по ресторанам и жрет до отвалу. Вот это я понимаю - пахарь :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2135
Сыр надобно запечь
Отправлено: 03.06.21 - 13:02
#8
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Цитата:
elektron:
К стати о блогерах

вот и ответ про Пфайзер и Спутник
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21995
Re: Сыр надобно запечь
Отправлено: 03.06.21 - 13:12
#9
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Цитата:

Сыр по рецепту нужен фета, но можно взять фетаксу, что-то подобное.


Наверное можно взять и фету,
из козьего молока?...
:lol: ;-)
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p
§ pandit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.12
Сообщений:
388
Re: Сыр надобно запечь
Отправлено: 09.06.21 - 23:53
#10
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А мы начали новый продукт делать из козьего молока, сырные палочки с орехово-чесночной приправой.)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3404
Re: Сыр надобно запечь
Отправлено: 10.06.21 - 00:26
#11
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А мне кинза не в масть , ну не люблю . И всё тут субъективно . А вот картошечка на свином сале так как я готовлю - мне лучше и не надо . Да еще и селедочка + 100 грамм !! Какая паста , вы о чем !?! :-P :lol:
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