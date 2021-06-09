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Опять формализм?
Опять формализм?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41693
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 11:44
Традиционно в Костанае День Победы - особенный праздник. В этом году празднования прошли скромнее и на это были объективные причины. Праздник прошёл, но некоторые действия наших власть предержащих опять вызывают недоумение и вопросы, сомнения в их компетенции. Причем их формализм, как мне кажется, лежит уже в плоскости морали и нравственности.
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Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 21:09
Цитата:
У меня и еврейских родственников нет которых Гитлер уморил в холокост
Но он от этого не перестал быть чудовищем))
Аналогия ясна?)
elektron:
А Путин сколько у вас украл?
А Путин сколько у вас украл?
У меня и еврейских родственников нет которых Гитлер уморил в холокост
Но он от этого не перестал быть чудовищем))
Аналогия ясна?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7048
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 21:19
Цитата:
Ну а головы Батыров то где? есть ли их вообще возможность ихЦитата:
abaika95:
Головы некоторых ещё в соседних странах хранятся)
Головы некоторых ещё в соседних странах хранятся)
Ну а головы Батыров то где? есть ли их вообще возможность ихЦитата:
abaika95:
"доставать" из истории своих героев
"доставать" из истории своих героев
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7048
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 21:20
Цитата:
не не ясна, знаю гастарбайтеры на ура едут.
abaika95:
Аналогия ясна?)
Аналогия ясна?)
не не ясна, знаю гастарбайтеры на ура едут.
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 21:21
Цитата:
Да, они бы точно обиделись, если бы им пририсовали чужие звезды.
А на счет моего "национального комплекса", так разве при СССР кроме русского были ли другие языки? Я ведь написал русскоязычные, потому что это были все жители СССР. Граждане всех национальностей тогда были русскоязычными. А на Западе нас всех даже называли русскими. Бывал неоднократно в составе многонациональных групп из СССР в кое каких забугорных странах, так вот, не смотря на разницу по нац. признаку, мы все были для них русскими. Это я в таком контексте - а не о том что вы обо мне подумали. Хотя, не отрицаю, я за русский язык, я за казахский на основе кириллицы как он был многие десятилетия.
А тут написано Peven когда он Певень
Цитата:
Нет, я не пытаюсь вывести на нац вопрос, я просто упомянул "о героях не совсем той национальности". Вы о ком подумали? Я лично о других национальностях! Не перечислять же мне их всех?
Цитата:
Да, к сожалению, с каждым годом "те герои исчезнувшей страны" будут все более чуждыми жителям нашей страны. Кстати, также как и герои нынешние.
Ну, может быть, нашего Первого Президента будут долго помнить.
В этом году нам исполнится 30 лет.
Граждане, которым сейчас примерно до 35-40 лет, эти наши Герои (имею ввиду тех героев, кто упомянут автором в этой статье) уже в Казахстане скорее всего просто не понятны. И война была давно, и не было боевых действий на территории нынешнего нашего Государства,да и самих победителей почти не осталось. А кто остался уже очень старенькие и наверно героями совсем не выглядят из того что много лет прожили и много им досталось. Не Рембо, не герои американских боевиков или комиксов, а старенькие дедульки и бабульки
И это, к сожалению, можно понять.
Но, если власти города определились что им нужна такая аллея Героев, то и пусть работают как положено. Наверно были заказчики, наверно были приемщики. А "виноватым" оказались автор статьи да еще несколько комментаторов НГ и наверно кушмурунец23.
"Вот если бы после обращения в акимат" ? Вот через НГ обратились к тем кто занимался бюстами. Что еще надо, поклоны отбивать перед чиновниками?
Да, у всех есть право на ошибки! И на эти ошибки автор указал в этой статье!
У нас в райцентре с.Аулиеколь на мемориальной стене Героям несколько ошибок уже более 5 лет. Указывал на это, есть видео на просторах инета и т.д. Трагедия? Нет, конечно.
Но центр площадь ... и как то стремновато видеть эти ошибки... не уверен что найдется 5 процентов жителей Аулиекольского района, которые назовут количество Героев Семиозерного Аулиекольского района. Я уже не говорю про фамилии.
Время настоящих героев, видно, уже прошло и не важно кавалер он трех орденов солдатской Славы с геройской звездой или "простой" Герой Советского Союза.
Знаете, я вот думаю, что самое главное и положительное что мы про это пишем и даже ведем дискуссии. Хуже было бы, если бы мы об этом молчали.
Разные мнения, порой крайне противоположные, но явно не равнодушные!
Это главное! И поэтому всем спасибо. За то что "не прошли мимо"
[Исправлено: Кушмурунец23, 09.06.2021 - 21:28]
abaika95: Они бы обиделись? Как сами считаете? А может они выше были всего этого национального комплекса который у вас явно проскальзывает?
Да, они бы точно обиделись, если бы им пририсовали чужие звезды.
А на счет моего "национального комплекса", так разве при СССР кроме русского были ли другие языки? Я ведь написал русскоязычные, потому что это были все жители СССР. Граждане всех национальностей тогда были русскоязычными. А на Западе нас всех даже называли русскими. Бывал неоднократно в составе многонациональных групп из СССР в кое каких забугорных странах, так вот, не смотря на разницу по нац. признаку, мы все были для них русскими. Это я в таком контексте - а не о том что вы обо мне подумали. Хотя, не отрицаю, я за русский язык, я за казахский на основе кириллицы как он был многие десятилетия.
А тут написано Peven когда он Певень
Цитата:
abaika95: Вы сейчас пытаетесь на нац вопрос вывести?
Нет, я не пытаюсь вывести на нац вопрос, я просто упомянул "о героях не совсем той национальности". Вы о ком подумали? Я лично о других национальностях! Не перечислять же мне их всех?
Цитата:
urmas:
Те герои исчезнувшей страны чужие нынешним жителям . Батыры это таки да, это свое исконно-посконное.
Те герои исчезнувшей страны чужие нынешним жителям . Батыры это таки да, это свое исконно-посконное.
Да, к сожалению, с каждым годом "те герои исчезнувшей страны" будут все более чуждыми жителям нашей страны. Кстати, также как и герои нынешние.
Ну, может быть, нашего Первого Президента будут долго помнить.
В этом году нам исполнится 30 лет.
Граждане, которым сейчас примерно до 35-40 лет, эти наши Герои (имею ввиду тех героев, кто упомянут автором в этой статье) уже в Казахстане скорее всего просто не понятны. И война была давно, и не было боевых действий на территории нынешнего нашего Государства,да и самих победителей почти не осталось. А кто остался уже очень старенькие и наверно героями совсем не выглядят из того что много лет прожили и много им досталось. Не Рембо, не герои американских боевиков или комиксов, а старенькие дедульки и бабульки
И это, к сожалению, можно понять.
Но, если власти города определились что им нужна такая аллея Героев, то и пусть работают как положено. Наверно были заказчики, наверно были приемщики. А "виноватым" оказались автор статьи да еще несколько комментаторов НГ и наверно кушмурунец23.
"Вот если бы после обращения в акимат" ? Вот через НГ обратились к тем кто занимался бюстами. Что еще надо, поклоны отбивать перед чиновниками?
Да, у всех есть право на ошибки! И на эти ошибки автор указал в этой статье!
У нас в райцентре с.Аулиеколь на мемориальной стене Героям несколько ошибок уже более 5 лет. Указывал на это, есть видео на просторах инета и т.д. Трагедия? Нет, конечно.
Но центр площадь ... и как то стремновато видеть эти ошибки... не уверен что найдется 5 процентов жителей Аулиекольского района, которые назовут количество Героев Семиозерного Аулиекольского района. Я уже не говорю про фамилии.
Время настоящих героев, видно, уже прошло и не важно кавалер он трех орденов солдатской Славы с геройской звездой или "простой" Герой Советского Союза.
Знаете, я вот думаю, что самое главное и положительное что мы про это пишем и даже ведем дискуссии. Хуже было бы, если бы мы об этом молчали.
Разные мнения, порой крайне противоположные, но явно не равнодушные!
Это главное! И поэтому всем спасибо. За то что "не прошли мимо"
[Исправлено: Кушмурунец23, 09.06.2021 - 21:28]
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 21:22
Цитата:
Наелся обращений, жалоб и судов и это ни в теории и это не тот случай, здесь касается не только меня лично. Кстати сейчас ещё одно обращение ушло в следующую инстанцию (позже поделюсь опытом). Жизнь знаете ли учит, чиновники не отвечают по сущесту, просто тележат.
abaika95:
Если бы пешеход сначала обратился в акимат с притензией насчёт бюстов,а там его вдруг отфутболили бы,то тогда да,статьи во все инстанции и бить в набат это делоА так выводить тему сразу на критику всего и всех и ещё с таким пафосом начнет общих тенденций) это хайпожорством попахивает
Если бы пешеход сначала обратился в акимат с притензией насчёт бюстов,а там его вдруг отфутболили бы,то тогда да,статьи во все инстанции и бить в набат это делоА так выводить тему сразу на критику всего и всех и ещё с таким пафосом начнет общих тенденций) это хайпожорством попахивает
Наелся обращений, жалоб и судов и это ни в теории и это не тот случай, здесь касается не только меня лично. Кстати сейчас ещё одно обращение ушло в следующую инстанцию (позже поделюсь опытом). Жизнь знаете ли учит, чиновники не отвечают по сущесту, просто тележат.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7048
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 21:28
Цитата:
Как и абайка на форуме
peshexod:
чиновники не отвечают по сущесту, просто тележат.
чиновники не отвечают по сущесту, просто тележат.
Как и абайка на форуме
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 21:31
Граждане, которым сейчас примерно до 35-40 лет, эти наши Герои (имею ввиду тех героев, кто упомянут автором в этой статье) уже в Казахстане скорее всего просто не понятны.Цитата:
Вы правы, так и есть, но это не правильно и глупо, так же глупо как учиться на своих ошибках и не слушать советы родителей.
Человечество не топталось бы на месте если бы не была такой короткой память.
Кушмурунец23:
Вы правы, так и есть, но это не правильно и глупо, так же глупо как учиться на своих ошибках и не слушать советы родителей. Человечество не топталось бы на месте если бы не была такой короткой память.
Вы правы, так и есть, но это не правильно и глупо, так же глупо как учиться на своих ошибках и не слушать советы родителей. Человечество не топталось бы на месте если бы не была такой короткой память.
Вы правы, так и есть, но это не правильно и глупо, так же глупо как учиться на своих ошибках и не слушать советы родителей.
Человечество не топталось бы на месте если бы не была такой короткой память.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7048
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 21:43
Цитата:
Что то вас как то патологически всё на "соседе" клинит
А что так трудно подключить старшее поколение, если есть необходимость и сами не могём.
Ничего зазорного в этом бы небыло.
Но сделать всё правильно. И люди бы просто сказали спасибо.
Хотя как у нас говорят " ничего не сказать, похвалы достаточно"
Так что иногда, если не говорят, то уже всё правильно.
abaika95:
И это не считая десятков баннеров вывешиваемых к 9 мая по российским городам где вместо бойцов КА бойцы Вермахта,или американские войска)
И это не считая десятков баннеров вывешиваемых к 9 мая по российским городам где вместо бойцов КА бойцы Вермахта,или американские войска)
Что то вас как то патологически всё на "соседе" клинит
А что так трудно подключить старшее поколение, если есть необходимость и сами не могём.
Ничего зазорного в этом бы небыло.
Но сделать всё правильно. И люди бы просто сказали спасибо.
Хотя как у нас говорят " ничего не сказать, похвалы достаточно"
Так что иногда, если не говорят, то уже всё правильно.
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 21:50
Цитата:
Порой нацики кричат о так патриотизме, особенно этот их патриотизм для тех кто не владеет государственным языком. Мол, вот ты прожил 63 года у нас в стране а языка не знаешь.
А я считаю вот эту статью peshexod: проявлением патриотизма автора.
Ведь многие там бывали, многие видели бюсты где изображены кавалеры трех орденов Славы без этих самых орденов. И молчали.
У нас областных газет на "гос обеспечении" хватает, а вот умных совсем мало.
Спасибо родной "НГ"!
Наверно единственные где каждый может высказаться: и абайка и кушмурунец23 ... плюрализм прямо мнений
peshexod:
Наелся обращений, жалоб и судов
Наелся обращений, жалоб и судов
Порой нацики кричат о так патриотизме, особенно этот их патриотизм для тех кто не владеет государственным языком. Мол, вот ты прожил 63 года у нас в стране а языка не знаешь.
А я считаю вот эту статью peshexod: проявлением патриотизма автора.
Ведь многие там бывали, многие видели бюсты где изображены кавалеры трех орденов Славы без этих самых орденов. И молчали.
У нас областных газет на "гос обеспечении" хватает, а вот умных совсем мало.
Спасибо родной "НГ"!
Наверно единственные где каждый может высказаться: и абайка и кушмурунец23 ... плюрализм прямо мнений
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 21:50
абайка на самом деле не может не согласиться с проколом чиновников, потому как он человек хотя не видел войны, но не глупый и не желает смерти своей семье, да и сам вряд ли готов сложить голову ради амбиций очередного фанатика. абайку нужно воспринимать как цензора или фильтр, лично я так отношусь к нему.
В бессилии (как сейчас) он пытается перевести тему на Россию или на другого дядю, но меня интересует во вторую очередь Сицилия, Сомали и другие армерики.
Меня волнует положение вещей в Казахстане и Костанае и это в первую очередь.
В бессилии (как сейчас) он пытается перевести тему на Россию или на другого дядю, но меня интересует во вторую очередь Сицилия, Сомали и другие армерики.
Меня волнует положение вещей в Казахстане и Костанае и это в первую очередь.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 132
Re: Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 21:57
Был я 9 мая в Парке Победы. Долго ходил мимо этих бюстов. Тогда я громко возмущался, что аж внимание окружающих привлек. Действительно, все имена на латинице. Некоторые фамилии вообще невозможно прочитать. Несколько раз читал и всякий раз новый вариант получался. Ну нахрена сюда залезли со своей латиницой? Солдаты воевали, общаясь на своих родных на русском или казахском языках. Зачем сюда в святые вещи иноземщину впихиваете?. Идиотизм полнейший.
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 22:42
Цитата:
elektron:
Что то вас как то патологически всё на "соседе" клинит
Что то вас как то патологически всё на "соседе" клинит
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 23:22
Да тут что говорить!?
Жаль что Уважаемая Прокуратура не читает форум. Готовая палка в из ней статотчетности. Готовое нарушение. Даже доказывать ничего не нужно.
Цитата:
Рс Но моё мнение не совпадает с мнением Прокуратуры...
Рсс ИМХО не один десяток прокуроров неоднократно проходил каждодневно мимо этого нарушения...
Цитата:
Так ты и не питух! Но кукарекать-то умеешь!?
Ты и не собака. Но ведь-тяфкаешь-же.
Аналогия ясна?
Или потыкаешься в то место, куда не следует совать палец. Чтобы их различать между собой.
[Исправлено: Coopidon, 09.06.2021 - 23:38]
Жаль что Уважаемая Прокуратура не читает форум. Готовая палка в из ней статотчетности. Готовое нарушение. Даже доказывать ничего не нужно.
Цитата:
Закон Республики Казахстан ,,О языках в Республике Казахстан"
Ст.21. Все тексты визуальной информации располагаются в следующем порядке: слева или сверху - на государственном, справа или снизу - на русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами.
Ст.21. Все тексты визуальной информации располагаются в следующем порядке: слева или сверху - на государственном, справа или снизу - на русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами.
Рс Но моё мнение не совпадает с мнением Прокуратуры...
Рсс ИМХО не один десяток прокуроров неоднократно проходил каждодневно мимо этого нарушения...
Цитата:
abaika95: У меня и еврейских родственников нет которых Гитлер уморил в холокост Но он от этого не перестал быть чудовищем)) Аналогия ясна?)
Так ты и не питух! Но кукарекать-то умеешь!?
Ты и не собака. Но ведь-тяфкаешь-же.
Аналогия ясна?
Или потыкаешься в то место, куда не следует совать палец. Чтобы их различать между собой.
[Исправлено: Coopidon, 09.06.2021 - 23:38]
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 23:43
Цитата:
Интересно если предъявить современной молодёжи патрет Чингисхана и, например, Кобданды-батыра (ну или иного какого другого...батыра)
Они их различут между собой?
С учётом что и патретов-то таких, между нами говоря не существует ...
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Погремухи...
abaika95:
О как Ну вот надо ещё про героев опросить Ответов я уверен от молодых вообще не дождемся
О как Ну вот надо ещё про героев опросить Ответов я уверен от молодых вообще не дождемся
Интересно если предъявить современной молодёжи патрет Чингисхана и, например, Кобданды-батыра (ну или иного какого другого...батыра)
Они их различут между собой?
С учётом что и патретов-то таких, между нами говоря не существует ...
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Погремухи...
Опять формализм?
Отправлено: 10.06.21 - 00:05
Цитата:
Мда далёкий вы человек)
Цитата:
Так и к нам)
Едут получают гражданство и возвращаются на работы
Ничья)
Цитата:
Странно
А кто же создал(построил) всем братским народам языки/литературу/культуру! Разве не СССР?))) Кичились же этим годами?
Цитата:
Прям все 100%? А откуда тогда молдавский язык появился? Не троллю просто спрашиваю)
Цитата:
Потомучто не сильно разбирались и сейчас не сильно вникают
Всех чеченцев к русским приписывают
Потомучто
Плевать...это про этих там))
Мы же тоже всех из Испании за испанцев считаем
А баски за такое убьют)
Цитата:
А Смирнова в США записали смирнофф
Цитата:
Не совсем той это какой?
Вы как-то витиевато пытаетесь вывести странную идею)
Цитата:
Эти герои будут также чужды и для страны где 9 мая стало почти религией
И нет не потмоучто не уважают
Потомучто уже скоро как 100 лет той войне
Много сейчас вспоминают героев отечественной войны 1812 года? Цитата:
Это называется обычное гражданское обращение
Если для вас это стыдоба и унижение
То чувствую скоро чиновники вообще перестанут реагировать на сигналы в СМИ без обращения в канцелярию)
Ибо нефиг
Цитата:
Касается не лично вас но написали об этом только вы
Цитата:
Я вам и не отвечаю
Я над вами просто издеваюсь) шутя
Цитата:
Пример это называется пример
Пример,специально для вас ещё повторю
Это пример что везде бывают косяки
А пример северного соседа ещё более актуален т.к.там победа в ВОВ почти уже религия и любые косяки связанные с ней богохульству подобно
Цитата:
Ну вот вы когда поднимаете вопрос почему все на каком то неизвестном языке вокруг сейчас? то вам и ответ,33 года вы прожили в "русскоязычной" стране а потом фигак откуда-то ещё языки появились,неожиданно правда?))
Цитата:
Мы также с вами и на форуме КН можем дискутировать
Только там скучно
Цитата:
Перечитал несколько раз
Вопросов несколько
Про какого фанатика речь?
И смерть моей семьи и это вообще про что?)
Это если я напишу что чиновники совершили прокол то мою семью убьют киллеры?)
Цитата:
С чего вы взяли что я тут вообще силы прикладываю?)) И да перевести тему невозможно если она не зацепит оппонентов а вас зацепил пример из России
Значит всё-таки чувствуете что не все в вашей статье гладко в рамках обьективности
Цитата:
Нельзя изучать положение вещей в своем городе не интересуясь положением вещей у ближайших соседей
Цитата:
Вот у тебя штаны есть
Вот сзади себе в штаны палец не тыкай перед тем как сюда коменты писать
Пожалуйста
А то я чувствую у тебя газетки кончились завоняло))
elektron:
Ну а головы Батыров то где?
Ну а головы Батыров то где?
Мда далёкий вы человек)
Цитата:
elektron:
не не ясна, знаю гастарбайтеры на ура едут.
не не ясна, знаю гастарбайтеры на ура едут.
Так и к нам)
Едут получают гражданство и возвращаются на работы
Ничья)
Цитата:
Кушмурунец23:
А на счет моего "национального комплекса", так разве при СССР кроме русского были ли другие языки?
А на счет моего "национального комплекса", так разве при СССР кроме русского были ли другие языки?
Странно
А кто же создал(построил) всем братским народам языки/литературу/культуру! Разве не СССР?))) Кичились же этим годами?
Цитата:
Кушмурунец23:
Я ведь написал русскоязычные, потому что это были все жители СССР. Граждане всех национальностей тогда были русскоязычными
Я ведь написал русскоязычные, потому что это были все жители СССР. Граждане всех национальностей тогда были русскоязычными
Прям все 100%? А откуда тогда молдавский язык появился? Не троллю просто спрашиваю)
Цитата:
Кушмурунец23:
А на Западе нас всех даже называли русскими. Бывал неоднократно в составе многонациональных групп из СССР в кое каких забугорных странах, так вот, не смотря на разницу по нац. признаку, мы все были для них русскими
А на Западе нас всех даже называли русскими. Бывал неоднократно в составе многонациональных групп из СССР в кое каких забугорных странах, так вот, не смотря на разницу по нац. признаку, мы все были для них русскими
Потомучто не сильно разбирались и сейчас не сильно вникают
Всех чеченцев к русским приписывают
Потомучто
Плевать...это про этих там))
Мы же тоже всех из Испании за испанцев считаем
А баски за такое убьют)
Цитата:
Кушмурунец23:
А тут написано Peven когда он Певень
А тут написано Peven когда он Певень
А Смирнова в США записали смирнофф
Цитата:
Кушмурунец23:
Нет, я не пытаюсь вывести на нац вопрос, я просто упомянул "о героях не совсем той национальности".
Нет, я не пытаюсь вывести на нац вопрос, я просто упомянул "о героях не совсем той национальности".
Не совсем той это какой?
Вы как-то витиевато пытаетесь вывести странную идею)
Цитата:
Кушмурунец23:
Да, к сожалению, с каждым годом "те герои исчезнувшей страны" будут все более чуждыми жителям нашей страны. Кстати, также как и герои нынешние.
Да, к сожалению, с каждым годом "те герои исчезнувшей страны" будут все более чуждыми жителям нашей страны. Кстати, также как и герои нынешние.
Эти герои будут также чужды и для страны где 9 мая стало почти религией
И нет не потмоучто не уважают
Потомучто уже скоро как 100 лет той войне
Много сейчас вспоминают героев отечественной войны 1812 года? Цитата:
Кушмурунец23:
Что еще надо, поклоны отбивать перед чиновниками?
Что еще надо, поклоны отбивать перед чиновниками?
Это называется обычное гражданское обращение
Если для вас это стыдоба и унижение
То чувствую скоро чиновники вообще перестанут реагировать на сигналы в СМИ без обращения в канцелярию)
Ибо нефиг
Цитата:
peshexod:
Наелся обращений, жалоб и судов и это ни в теории и это не тот случай, здесь касается не только меня лично.
Наелся обращений, жалоб и судов и это ни в теории и это не тот случай, здесь касается не только меня лично.
Касается не лично вас но написали об этом только вы
Цитата:
elektron:
Как и абайка на форуме
Как и абайка на форуме
Я вам и не отвечаю
Я над вами просто издеваюсь) шутя
Цитата:
elektron:
Что то вас как то патологически всё на "соседе" клинит
Что то вас как то патологически всё на "соседе" клинит
Пример это называется пример
Пример,специально для вас ещё повторю
Это пример что везде бывают косяки
А пример северного соседа ещё более актуален т.к.там победа в ВОВ почти уже религия и любые косяки связанные с ней богохульству подобно
Цитата:
Кушмурунец23:
Мол, вот ты прожил 63 года у нас в стране а языка не знаешь.
Мол, вот ты прожил 63 года у нас в стране а языка не знаешь.
Ну вот вы когда поднимаете вопрос почему все на каком то неизвестном языке вокруг сейчас? то вам и ответ,33 года вы прожили в "русскоязычной" стране а потом фигак откуда-то ещё языки появились,неожиданно правда?))
Цитата:
Кушмурунец23:
Наверно единственные где каждый может высказаться: и абайка и кушмурунец23 ... плюрализм прямо мнений
Наверно единственные где каждый может высказаться: и абайка и кушмурунец23 ... плюрализм прямо мнений
Мы также с вами и на форуме КН можем дискутировать
Только там скучно
Цитата:
peshexod:
абайка на самом деле не может не согласиться с проколом чиновников, потому как он человек хотя не видел войны, но не глупый и не желает смерти своей семье, да и сам вряд ли готов сложить голову ради амбиций очередного фанатика
абайка на самом деле не может не согласиться с проколом чиновников, потому как он человек хотя не видел войны, но не глупый и не желает смерти своей семье, да и сам вряд ли готов сложить голову ради амбиций очередного фанатика
Перечитал несколько раз
Вопросов несколько
Про какого фанатика речь?
И смерть моей семьи и это вообще про что?)
Это если я напишу что чиновники совершили прокол то мою семью убьют киллеры?)
Цитата:
peshexod:
В бессилии (как сейчас) он пытается перевести тему на Россию или на другого дядю
В бессилии (как сейчас) он пытается перевести тему на Россию или на другого дядю
С чего вы взяли что я тут вообще силы прикладываю?)) И да перевести тему невозможно если она не зацепит оппонентов а вас зацепил пример из России
Значит всё-таки чувствуете что не все в вашей статье гладко в рамках обьективности
Цитата:
peshexod:
Меня волнует положение вещей в Казахстане и Костанае и это в первую очередь.
Меня волнует положение вещей в Казахстане и Костанае и это в первую очередь.
Нельзя изучать положение вещей в своем городе не интересуясь положением вещей у ближайших соседей
Цитата:
Coopidon:
Или потыкаешься в то место, куда не следует совать палец. Чтобы их различать между собой.
Или потыкаешься в то место, куда не следует совать палец. Чтобы их различать между собой.
Вот у тебя штаны есть
Вот сзади себе в штаны палец не тыкай перед тем как сюда коменты писать
Пожалуйста
А то я чувствую у тебя газетки кончились завоняло))
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