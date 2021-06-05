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≡ В Евразийском банке рассказали, как пережить кризис с плюсом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41693
В Евразийском банке рассказали, как пережить кризис с плюсом
Отправлено: 05.06.21 - 19:19
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Оживление мирового и казахстанского рынка после начала вакцинации и ослабления карантина позволяет строить оптимистичные прогнозы по увеличению спроса розничных кредитов у населения. Евразийский банк по-прежнему лидирует на рынке кредитования автомобилей и намерен значительно улучшить процедуру поиска и покупки автомобиля в кредит.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1252
Re: В Евразийском банке рассказали, как пережить кризис с плюсом
Отправлено: 05.06.21 - 19:19
#1
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Цитата:
В Евразийском банке рассказали, как пережить кризис с плюсом

Дайте,угадаю!
Наверное надо взять кредит в банке?
Т.е. у всех будет-кризис. А у тебя кризис плюс ...кредит!
:-o
Какое хорошее предложение!
:oops:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
635
Re: В Евразийском банке рассказали, как пережить кризис с плюсом
Отправлено: 09.06.21 - 23:20
#2
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да.
для нас, главное, чтобы человек взял-таки кредит...
а рассчитываться ведь только ему...

но мы не будем афишировать судебные тяжбы и коллекторские агентства...

подпись: Банковская система.
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