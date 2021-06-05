Re: В Евразийском банке рассказали, как пережить кризис с плюсом

Отправлено: - 23:20

да.

для нас, главное, чтобы человек взял-таки кредит...

а рассчитываться ведь только ему...



но мы не будем афишировать судебные тяжбы и коллекторские агентства...



подпись: Банковская система.