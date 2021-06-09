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Небольшой перерыв на дождь - Как будет меняться погода в Костанае и по области в ближайшие 3 дня?
Небольшой перерыв на дождь - Как будет меняться погода в Костанае и по области в ближайшие 3 дня?
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