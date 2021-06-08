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≡ Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41693
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 08.06.21 - 16:37
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В департаменте полиции сообщают, что ведут расследование по делу о распространении заведомо ложных данных. Кого подозревают - не уточняют, но опрашивают всех, кто подписан на Рустама Садыкова или подписывал петицию президенту в его защиту.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7048
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 19:45
#45
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Цитата:
Mr_negotive: оболванивание население через средства пропаганды
Цитата:
Mr_negotive: Ну или просматриваешь какие-либо новости, например, блогеров популярных, на которых подписан,

кстати о блогерах
Чего ради денег не сделаешь? А сколько народу ведётся? "достоверный" же источник, а как же иначе? :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
238
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 19:48
#46
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Цитата:
abaika95:
Нет я просто его в воры определил Очень большие и наглые)

Ну да. Ты же только Путина можешь в воры определять, а про местных, казахстанских рассказать - кишка тонка?? :lol: Тебе уже не раз этот вопрос задавали - спрыгиваешь, стрелки переводишь)) Пустышка
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8194
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 21:03
#47
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Цитата:
гражданин СССР:
Ну да. Ты же только Путина можешь в воры определять, а про местных, казахстанских рассказать - кишка тонка?? Тебе уже не раз этот вопрос задавали - спрыгиваешь, стрелки переводишь)) Пустышка

Вы с погремухой брат и сестра смотрю
Биба и боба два....кхм впрочем я о местных писал уже))
Кто не видел этого (а погремуха видела) это ваши проблемы
Повторятся ради вас не буду
А вот повторить что Путин вор и поджечь тем самым вам одно место это бесценно))
Мое мнение может не совпадать с мнением редакции
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10554
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 21:53
#48
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Цитата:
Сергей kst:
Как же без идеи и Бога?

Запросто
Цитата:
Сергей kst:
Полет в никуда,это как корабль или самолет без курса.

Серьезно? И куда вы летите на планете Земля. А, по кругу летаете.)) И далеко так улететь собираетесь? А, никуда не собираетесь, просто летаете, без цели :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10554
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 21:58
#49
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Цитата:
Сергей kst:
Брат 2-родина там,где задница в тепле. Кому душа в тепле,а кому жопа.

Вы знаете, тут столько поуехавших, и взгляд на подобные вещи меняется.

Я родился в КЗ, но все что я любил - исчезло. Должен ли я продолжать любить Родину?

Кто больше патриот, уехавший, который потерял все в борьбе с коррупцией (я не про себя, просто пример) или "начальник пилорамы", который никогда не уедет, потому что так пилить бюджет ему больше нигде не позволят? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 09.06.2021 - 22:05]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10554
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 21:59
#50
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Цитата:
Сергей kst:
Как и вера в Бога-это курс,это стержень,это цель.

Не у всех, не забывайте
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2413
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 22:37
#51
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Цитата:
maxsaf:
Я родился в КЗ, но все что я любил - исчезло. Должен ли я продолжать любить Родину?


Два чувства дивно бли́зки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.(А.С.Пушкин)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1252
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 22:53
#52
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Цитата:
Mr_negotive:
Вообще не я начал сравнивать.

Ну да.
Цитата:
Все побежали, и я побежал!©

Отмазка вдухе Погремухи.
А свои мозги куда делить!?
:lol:
Цитата:
Mr_negotive:
Может это просто факт,

Ясен пен, когда свекровка-блин-снохе не верит. Кто здесь виноват?
Сноха или свекровка? Или доброжелатель, ктороый сверчки над обоими держал? Или-не держал, но треплется везде, что так и было.
Языком молоть не мешки ворочать!
Как-то так...

:lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1252
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 23:08
#53
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Цитата:
abaika95:
Плевать что она Туркменистан и Туркестан путает,какая разница!! Главное

Этто ты щас тут витиевато и косноязычно лепечешь, что истинные тюрки-это казакелинцы? Что здесь между Аркалыком и речкой Уй находится пуп земли?
Безусловно, это неоспоримый факт! Никто этого пупа не видел, но все знают что он тут-там-здесь...
:lol: Цитата:
abaika95:
Сейчас где-то поперхнулся один аркадаг)) В следующем году перепишут рухнаму туркменскую и

Тебе здесь главное переживать чтобы Рухани, не переписали! Потом новая, более современная латиница, в десяти вариантах подтянется. Методички тебе обновят, опять тебе учить их придётся. На форуме реже будешь икать...
:lol:
Цитата:
abaika95:
Согласен Позорно как-то сравнивать фашистское государство с обычной, мирной провинциальной страной

Ну так и не сравнивай!
:lol:
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