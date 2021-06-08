Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 08.06.21 - 16:37
В департаменте полиции сообщают, что ведут расследование по делу о распространении заведомо ложных данных. Кого подозревают - не уточняют, но опрашивают всех, кто подписан на Рустама Садыкова или подписывал петицию президенту в его защиту. Читать новость
гражданин СССР: Ну да. Ты же только Путина можешь в воры определять, а про местных, казахстанских рассказать - кишка тонка?? Тебе уже не раз этот вопрос задавали - спрыгиваешь, стрелки переводишь)) Пустышка
Вы с погремухой брат и сестра смотрю Биба и боба два....кхм впрочем я о местных писал уже)) Кто не видел этого (а погремуха видела) это ваши проблемы Повторятся ради вас не буду А вот повторить что Путин вор и поджечь тем самым вам одно место это бесценно)) Мое мнение может не совпадать с мнением редакции
Сергей kst: Брат 2-родина там,где задница в тепле. Кому душа в тепле,а кому жопа.
Вы знаете, тут столько поуехавших, и взгляд на подобные вещи меняется.
Я родился в КЗ, но все что я любил - исчезло. Должен ли я продолжать любить Родину?
Кто больше патриот, уехавший, который потерял все в борьбе с коррупцией (я не про себя, просто пример) или "начальник пилорамы", который никогда не уедет, потому что так пилить бюджет ему больше нигде не позволят?
Отмазка вдухе Погремухи. А свои мозги куда делить!?
Цитата:
Mr_negotive: Может это просто факт,
Ясен пен, когда свекровка-блин-снохе не верит. Кто здесь виноват? Сноха или свекровка? Или доброжелатель, ктороый сверчки над обоими держал? Или-не держал, но треплется везде, что так и было. Языком молоть не мешки ворочать! Как-то так...
abaika95: Плевать что она Туркменистан и Туркестан путает,какая разница!! Главное
Этто ты щас тут витиевато и косноязычно лепечешь, что истинные тюрки-это казакелинцы? Что здесь между Аркалыком и речкой Уй находится пуп земли? Безусловно, это неоспоримый факт! Никто этого пупа не видел, но все знают что он тут-там-здесь... Цитата:
abaika95: Сейчас где-то поперхнулся один аркадаг)) В следующем году перепишут рухнаму туркменскую и
Тебе здесь главное переживать чтобы Рухани, не переписали! Потом новая, более современная латиница, в десяти вариантах подтянется. Методички тебе обновят, опять тебе учить их придётся. На форуме реже будешь икать...
Цитата:
abaika95: Согласен Позорно как-то сравнивать фашистское государство с обычной, мирной провинциальной страной
Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать