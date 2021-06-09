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≡ «Нелегкая это работа - тянуть КамАЗ...» - Как ликвидация последствий одного ДТП привела ко второму в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41691
«Нелегкая это работа - тянуть КамАЗ...» - Как ликвидация последствий одного ДТП привела ко второму в Костанае
Отправлено: 09.06.21 - 13:00
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а выручку приехал еще один КамАЗ, но при буксировке трос отцепился и первый грузовик сначала въехал в угол здания новой конторы садового общества, а затем в здание старой конторы (в нем сейчас склад).
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7475
Re: «Нелегкая это работа - тянуть КамАЗ...» - Как ликвидация...
Отправлено: 09.06.21 - 13:00
#1
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Цитата:
въехал в угол здания новой конторы садового общества (там находятся кабинет председателя и бухгалтерия)

ну всё, вчкушка, это знак! Бежать надо... либо в Рязань, либо в Златоуст. ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21995
Re: «Нелегкая это работа - тянуть КамАЗ...» - Как ликвидация...
Отправлено: 09.06.21 - 13:02
#2
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А ВЧКушка, чё - говорит?
Кумар - сказад своё, слово... ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21995
Re: «Нелегкая это работа - тянуть КамАЗ...» - Как ликвидация...
Отправлено: 09.06.21 - 13:04
#3
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Цитата:
yudjin:
ну всё, вчкушка, это знак

КАМАЗ, 3 раза не "врезается",
в одно и тоже -общество... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21995
«Нелегкая это работа - тянуть КамАЗ...» - Как ликвидация последствий одного ДТП привело ко второму в Костанае
Отправлено: 09.06.21 - 13:10
#4
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Просто так, случайно.
Однозначно - знак,
свыше... 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11974
Re: «Нелегкая это работа - тянуть КамАЗ...» - Как ликвидация...
Отправлено: 09.06.21 - 13:31
#5
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Цитата:
drakon:
Просто так, случайно.


говорят Боширова и Петрова видели там.
за день до этого .
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21995
«Нелегкая это работа - тянуть КамАЗ...» - Как ликвидация последствий одного ДТП привело ко второму в Костанае
Отправлено: 09.06.21 - 13:48
#6
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Цитата:
alex_60:
говорят Боширова и Петрова видели там.

Дорогу - смазали, салом,
свинным. Скользко... :lol: ;-) :-(
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3931
Re: «Нелегкая это работа - тянуть КамАЗ...» - Как ликвидация...
Отправлено: 09.06.21 - 13:49
#7
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На анекдот похоже, точнее черный юмор.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
368
Re: «Нелегкая это работа - тянуть КамАЗ...» - Как ликвидация...
Отправлено: 09.06.21 - 14:32
#8
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Не пруха председателю в этом году.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
238
Re: «Нелегкая это работа - тянуть КамАЗ...» - Как ликвидация...
Отправлено: 09.06.21 - 15:29
#9
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Цитата:
alex_60:
говорят Боширова и Петрова видели там. за день до этого .

Сейчас Абайка про Путина расскажет :lol:
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
368
«Нелегкая это работа - тянуть КамАЗ...» - Как ликвидация последствий одного ДТП привела ко второму в Костанае
Отправлено: 09.06.21 - 15:46
#10
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Цитата:
гражданин СССР:

Ну да,наш то-кристально чистый.
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1248
Re: «Нелегкая это работа - тянуть КамАЗ...» - Как ликвидация...
Отправлено: 09.06.21 - 22:20
#11
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Цитата:
drakon:
Дорогу - смазали, салом, свинным. Скользко

Быстрее- бараньим жиром.
:-o
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