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≡ 8 лет тюрьмы или оправдать? - По делу адвоката Найманова высказались стороны обвинения и защиты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41691
8 лет тюрьмы или оправдать? - По делу адвоката Найманова высказались стороны обвинения и защиты
Отправлено: 09.06.21 - 22:16
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В суде №2 Костаная завершилось судебное разбирательство по делу адвоката Азамата НАЙМАНОВА. Он был обвинен в подстрекательстве предпринимателя ко взятке должностным лицам прокуратуры и покушении на мошенничество.
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1248
Re: 8 лет тюрьмы или оправдать? - По делу адвоката Найманова...
Отправлено: 09.06.21 - 22:16
#1
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Цитата:
8 лет тюрьмы или оправдать?

Однозначно, наказать!
Премией и путевкой на Гаваи, на двух лиц!
:-o
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