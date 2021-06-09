Отправлено: - 21:21

abaika95: Они бы обиделись? Как сами считаете? А может они выше были всего этого национального комплекса который у вас явно проскальзывает?

abaika95: Вы сейчас пытаетесь на нац вопрос вывести?

urmas:

Те герои исчезнувшей страны чужие нынешним жителям . Батыры это таки да, это свое исконно-посконное.

[Исправлено: Кушмурунец23, 09.06.2021 - 21:28]

Цитата:Да, они бы точно обиделись, если бы им пририсовали чужие звезды.А на счет моего "национального комплекса", так разве при СССР кроме русского были ли другие языки? Я ведь написал русскоязычные, потому что это были все жители СССР. Граждане всех национальностей тогда были русскоязычными. А на Западе нас всех даже называли русскими. Бывал неоднократно в составе многонациональных групп из СССР в кое каких забугорных странах, так вот, не смотря на разницу по нац. признаку, мы все были для них русскими. Это я в таком контексте - а не о том что вы обо мне подумали. Хотя, не отрицаю, я за русский язык, я за казахский на основе кириллицы как он был многие десятилетия.А тут написанокогда онЦитата:Нет, я не пытаюсь вывести на нац вопрос, я просто упомянул "о героях не совсем той национальности". Вы о ком подумали? Я лично о других национальностях! Не перечислять же мне их всех?Цитата:Да, к сожалению, с каждым годом "те герои исчезнувшей страны" будут все более чуждыми жителям нашей страны. Кстати, также как и герои нынешние.Ну, может быть, нашего Первого Президента будут долго помнить.Граждане, которым сейчас примерно до 35-40 лет, эти наши Герои (имею ввиду тех героев, кто упомянут автором в этой статье) уже в Казахстане скорее всего просто не понятны. И война была давно, и не было боевых действий на территории нынешнего нашего Государства,да и самих победителей почти не осталось. А кто остался уже очень старенькие и наверно героями совсем не выглядят из того что много лет прожили и много им досталось. Не Рембо, не герои американских боевиков или комиксов, а старенькие дедульки и бабулькиИ это, к сожалению, можно понять.Но, если власти города определились что им нужна такая аллея Героев, то и пусть работают как положено. Наверно были заказчики, наверно были приемщики. А "виноватым" оказались автор статьи да еще несколько комментаторов НГ и наверно кушмурунец23."Вот если бы после обращения в акимат" ? Вот через НГ обратились к тем кто занимался бюстами. Что еще надо, поклоны отбивать перед чиновниками?Да, у всех есть право на ошибки! И на эти ошибки автор указал в этой статье!У нас в райцентре с.Аулиеколь на мемориальной стене Героям несколько ошибок уже более 5 лет. Указывал на это, есть видео на просторах инета и т.д. Трагедия? Нет, конечно.Но центр площадь ... и как то стремновато видеть эти ошибки... не уверен что найдется 5 процентов жителей Аулиекольского района, которые назовут количество Героев Семиозерного Аулиекольского района. Я уже не говорю про фамилии.Время настоящих героев, видно, уже прошло и не важно кавалер он трех орденов солдатской Славы с геройской звездой или "простой" Герой Советского Союза.Знаете, я вот думаю, что самое главное и положительное что мы про это пишем и даже ведем дискуссии. Хуже было бы, если бы мы об этом молчали.Разные мнения, порой крайне противоположные, но явно не равнодушные!Это главное! И поэтому всем спасибо. За то что "не прошли мимо"