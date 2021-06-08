Отправлено: - 19:48

abaika95:

Нет я просто его в воры определил Очень большие и наглые)

Цитата:Ну да. Ты же только Путина можешь в воры определять, а про местных, казахстанских рассказать - кишка тонка??Тебе уже не раз этот вопрос задавали - спрыгиваешь, стрелки переводишь)) Пустышка